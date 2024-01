No por nada TNA le dedica un vídeo exclusivo para su canal de YouTube (sin comerciales). Josh Alexander y Will Ospreay conjuntaron soberbio duelo en el episodio televisivo de la empresa visto la semana pasada.

Si TNA busca validar su producto con calidad entre las doce cuerdas, cosa que ya viene haciendo durante la era pos-COVID, no pudo escoger mejor estelar para su primera emisión vía AXS TV tras el «rebranding» marcado por Hard To Kill. Y además, con Ospreay, muy en boga por su rompedor 2023 y el inminente final de su etapa en NJPW, cuya maestría sobre la lona es un seguro de vida.

Pero sobre todo, con el gran acierto de la presencia de Alexander, quien salió victorioso e impulsado en pos de ser otra vez la cara más representativa de TNA, carente en los últimos años de un talento que luzca como tal.

Tamaña actuación de Alexander y Ospreay no pasó desapercibida para Dave Meltzer, quien comentó lo siguiente en X (Twitter).

I knew this match was going to be great, but I didn't know it would be this great. Don't think we've ever opened a year with so many incredible matches, but of all of them, this one stood out https://t.co/3q1EgesNdu