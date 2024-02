Antes de poder comenzar su camino en AEW como integrante del elenco, Will Ospreay debía terminar sus citas con NJPW y RevPro. Durante The New Beginning in Osaka terminó (de momento) con la compañía japonesa en la calificada como la lucha más brutal de su historia; United Empire enfrentó (y perdió) a los Bullet Club War Dogs en una jaula de acero. Posteriormente, en High Stakes, se vio las caras (y fue derrotado también) con su acérrimo rival Michael Oku en un combate por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Pesado.

Ahora, «The Commonwealth Kingpin» está libre de fechas y puede enfocarse al cien por ciento en el nuevo capítulo de su carrera y tan pronto como la semana que viene se presentará en Dynamite, según se está anunciando oficialmente desde esta misma noche. Cabe mencionarse que será el útlimo programa antes del primer PPV All Elite de 2024, Revolution, donde Ospreay luchará en un mano a mano con Konosuke Takeshita, miembro de la Don Callis Family, una facción de la que él mismo parecía que iba a formar parte en el pasado.

Will Ospreay is All Elite and will be LIVE next Wednesday at #AEW Dynamite!

«¡Will Ospreay es All Elite y estará en vivo el miércoles próximo en AEW Dynamite! ¡Miren AEW Dynamite en TBS!».

WEDNESDAY! #AEWDynamite @VonBraunCenter | Huntsville, AL LIVE 8pm ET/7pm CT | @TBSNetwork @WillOspreay makes is his first in person appearance as a member of the AEW Roster! pic.twitter.com/oLB3KnlLRy

«¡MIÉRCOLES! AEW Dynamite. Von Braun Center. Huntsville, Alabama. En vivo a las 8 hora del Este y 7 hora Central. TBS Network. ¡Will Ospreay hace su primera aparición en persona como miembro del elenco de AEW!».

También se está anunciando a Will Ospreay para All In 2024:

Will Ospreay is #AllIn!@WillOspreay will be at @WembleyStadium for #AEWAllIn on 25 August, 2024!

Get your tickets now at: https://t.co/jj3LzBe0M1 pic.twitter.com/UoPo9RVHbg

— All Elite Wrestling (@AEW) February 21, 2024