Will Ospreay se despidió con derrota de la escena independiente

Es difícil estar a la altura de un clásico que muchos no vieron venir, aunque la calidad de los implicados podía propiciarlo. Will Ospreay y Michael Oku consiguieron con su duelo en RevPro High Stakes 2022 que la escena británica estuviera de nuevo en el mapa luchístico, tras la oscuridad de la pandemia y el #SpeakingOut. Y ese contexto tan único nunca será emulado.

Pero hoy, la revancha entre Ospreay y Oku en RevPro High Stake 2024 se celebró bajo otro especial continente: el final de una etapa para «The Assassin», que a su vez, sin embargo, hizo que el combate destilara una irremediable previsibilidad. Siendo su última implicación competitiva sobre la escena «indie», Ospreay no podía ganar, en especial por ser Oku su oponente, principal cara hoy día de la lucha británica.

Andy Quildan, al acabar el encuentro, lo calificó como el mejor que había presenciado en su vida, y cuanto menos, no fue decepcionante para quienes tenemos todavía muy presente High Stakes 2022, con entradas especiales (la de Ospreay patrocinada por Ubisoft) un público entregadísimo y un cierre sublime, referencial al de dos años atrás (y a la memoria del recientemente fallecido Mad Kurt), donde Ospreay se rindió ante el característico Half Crab de Oku.

Esta vez, no quiso acentuarse tanto el rol rudo de Ospreay, pues hubiera lucido extraño el cambio de tono para lo que vendría en el epílogo del show.

Micro en mano, luego de reconocer el triunfo de Oku, Ospreay dio las gracias al público por haberlo apoyado siempre a pesar de sus errores (referencia a su conflicto con la luchadora Pollyanna) y los emplazó a verse en Wembley, cuando AEW celebre allí este verano All In 2024. Seguidamente, Ospreay se dirigió a Tony Khan, presente en la arena, y le avisó de que si cree que su etapa dentro de NJPW fue buena, aún no ha visto nada.

Y ahora sí, concluye el mejor «run» de un luchador que se recuerda en la historia de la industria. Y el broche de hoy sin duda hace honor a unos siete años antológicos.

Desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), RevPro High Stakes 2024 dejó los siguientes resultados.

