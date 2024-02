Más lamentos por Scott D’Amore: Ahora, Zicky Dice

Desde que fuera despedido de TNA hace unos días, no faltan quienes dentro y fuera de la compañía se están lamentando por Scott D’Amore. Esto decía recientemente Masha Slamovich:

«Considero que Scott fue un líder increíble para TNA. Realmente impulsó las carreras de muchas personas y les brindó oportunidades de trabajo, incluso simplemente en Estados Unidos, para algunos de nuestros talentos internacionales, oportunidades que no habrían tenido de no ser por Scott y TNA. (…) A Scott realmente le gusta apostar por la gente. Con personas como Josh Alexander, personas como yo misma, personas como Speedball (Mike Bailey), ha tomado riesgos y ha contribuido a impulsar las carreras de mucha gente».

► Zicky Dice de Scott D’Amore

Ahora se pronuncia Zicky Dice, que trabajó por útlima vez en la «Impact Zone» a mediados de 2023 y se le puede ver en la escena independiente o NWA; también luchó en AEW o ROH.

«Con Scott, lo que mucha gente no comprende es cuánto trabaja realmente detrás del telón. No es solo un presidente de televisión, ¿sabes? Está ahí, supervisando la estrategia o colaborando con la creatividad. Es el primero en llegar al edificio y el último en salir. No sé, será difícil llenar sus zapatos y eso me sorprendió mucho. Espero que Scott esté bien, tiene una mente muy creativa y ama esta industria. Tiene un gran corazón y es una persona genuina, y creo que eso es lo que más valoro«, dice el veterano en Cultaholic.

Se desconoce cuando o de qué manera va a volver D’Amore a la lucha libre. Con su buena reputación, seguramente muchas empresas querrían contar co sus servicios.