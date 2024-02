Naomi a Elimination Chamber: «¡The Glow es global!»

Naomi comparte su emoción por viajar a Perth, Australia, para Elimination Chamber 2024, donde estará buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40 dentro de la Cámara de la Eliminación, mientras habla en un reciente video de WWE Digital Exclusive grabado al término de su victoria sobre Alba Fyre en el SmackDown del 16 de febrero para clasificarse. Todo ello cuando apenas han pasado unas semanas desde su regreso a la compañía.

► Naomi a Elimination Chamber

«Dios mío, primero mi regreso en el Royal Rumble. Luego tengo mi primer combate individual de regreso en SmackDown esta noche para Elimination Chamber. Gano, y ahora me voy a Australia para competir en Perth. ¡Dios mío! Y luego, posiblemente, si gano… bueno, corrijo eso. Voy a ganar y luego iré a WrestleMania. Desde que volví, todo lo que he estado haciendo solo sigue creciendo y mejorando cada vez más. Estoy emocionadísima de llevar The Glow a Perth porque The Glow es global.»

Naomi todavía está asentándose en SmackDown tras su vuelta y probablemente no sea ella la que consiga la victoria en el combate pues estará compitiendo con otras luchadoras que tienen una historia más grande que contar hacia «The Grandest Stage of Them All» como Becky Lynch o Liv Morgan.

► Cartel actualizado de Elimination Chamber 2024

Estamos a menos de una semana del Premium Live Event, se presentará con este cartel (aún por completar):