Damian Priest se sincera tras sus interacciones con R-Truth

R-Truth ha tratado por todos los medios de convertirse en miembro de The Judgment Day, aunque siempre ha sido rechazado y apaleado, aunque a veces le han sentido algo de pena. No obstante, también ha estado haciendo equipo con The Miz, renovando la asociación que tuvieron a finales del 2011, cuando trabajaron bajo el nombre de Awesome Truth. En todo caso, se ha convertido en uno de los actos más hilarantes en la programación semanal de WWE, que parece estar llegando a su conclusión tras la reciente derrota que Truth sufriera ante JD McDonagh.

► Damian Priest trata de resistir ante la comedia de R-Truth

Los esfuerzos de R-Truth por unirse a The Judgment Day han sido una fuente notable de entretenimiento no solo para el Universo WWE, sino también para algunos de los miembros de Judgment Day, de manera específica Damian Priest, quien fue el que pidió tras bastidores que trabajara con el grupo.

Durante una entrevista reciente con Inside The Ropes, Damian Priest habló sobre su experiencia trabajando con R-Truth, particularmente cuando se trata de grabar segmentos con él. Si bien Priest hace todo lo posible para mantener una presencia severa en la pantalla, la comedia de Truth a veces lo ha hecho sonreír y salirse del personaje.

«Él no ha estado cerca de romperme, he estado roto. Estoy abierto, estoy revuelto. Él me atrapó. Es increíble. Podría entrar y sé lo que va a hacer. Sé que va a intentar hacer eso. Sé que va a intentar romperme y hacerme reír, eso es lo que hace. Y no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto esperes que diga algo, no importa. Miras su cara y en su forma de hablar, es imposible permanecer serio. Tal vez algunos puedan mantener una cara seria, pero yo no lo soy, y por lo general soy bastante bueno para no reírme. Soy una persona bastante seria, especialmente cuando necesito serlo, pero ese tipo, puede destrozar a cualquiera. Realmente lo creo. Me ha atrapado unas cuantas veces. Creo que ahora podría mantener mis cosas juntas, pero por unas cuantas veces, especialmente Cuando empezábamos, no tenía ninguna posibilidad».