R-Truth: «Damian Priest me pidió para The Judgment Day»

Mucho se ha hablado de si R-Truth es o no parte de The Judgment Day. Hace pocos días, Rhea Ripley dijo que por más que los fans y hasta ella quisiera, R-Truth no era oficialmente miembro del grupo. Pero, como lo vimos anoche en Raw, R-Truth ha seguido estando al lado de ellos.

Y, recientemente, fue el propio R-Truth quien contó en Busted Open Radio, que el puertorriqueño Damian Priest «hizo lobby» para meterlo en la historia actual que vive con el grupo. Estas fueron sus palabras:

► R-Truth comenta las incidencias de su paso por The Judgment Day

«Estaba feliz. Estaba listo para salir de casa y volver al deporte que amo. Cuando dijeron que iba a trabajar con el Día del Juicio, pensé: ‘Vamos a hacerlo. ¿Qué estamos haciendo?’ Podrían haber dicho que iba a trabajar con cualquiera y yo estaba listo. Diré esto, el Día del Juicio, todos me quieren.»

«Fue solo el primer avance. Diré que Damian Priest, él fue como, ‘Bro, deberíamos tenerte cerca. Esto está funcionando’. De hecho, fue a hablar con, creo que fue con Hunter (Triple H) y los directivos. Damian Priest peleó por ello».