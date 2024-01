The Judgment Day derrota a The Miz y un confundido R-Truth

The Judgment Day enfrentó otra prueba para mantenerse como el equipo más dominante de la WWE, pero esta vez la presencia de R-Truth agregó un elemento misterioso, ya que nadie sabía qué actitud iba a adoptar.

Finn Bálor y Damian Priest se unieron para enfrentar a The Miz y a Truth, quien se ha autoproclamado como miembro de la agrupación oscura en las últimas semanas. Aunque esta autoproclamación no ha sido del total agrado de The Judgment Day, tampoco parece disgustarles completamente, especialmente porque Truth estuvo vendiendo camisetas esta semana y compartiendo las ganancias con los miembros del equipo.

LMAOOOOO R-Truth splitting the money from the bootleg Judgment Day merch with Damian Priest 😂😂 This man is the Puerto Rican Kevin Nash #WWERaw

pic.twitter.com/4dMJLg1fIL — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 16, 2024

Damian Priest le solicitó a Truth que no tomara el relevo durante el combate, con el objetivo de derrotar fácilmente al Asombroso.

Antes del combate, Truth causó mucha confusión, pues estuvo entregando dinero de las ganancias de las playeras a sus «compañeros».

R-Truth comenzó el combate contra Bálor, pero ambos lucieron confundidos, pues ninguno sabía realmente qué estaba pasando en la lucha.

Truth estuvo luchando e incluso puso en problemas a Bálor y aunque había recibido la indicación de no dar el relevo terminó por darlo para que The Miz entrara.

Pero no se pudo controlar y terminó por soltar un golpe a Bálor que lo dejó bastante lastimado y todo fue confusión, pues Truth no acató órdenes, por lo que Priest le aplicó un Chockeslam al autoproclamado integrante de The Judgment Day para quedarse con la victoria.

Cabe destacar que esta decisión no le agradó a Priest, pero hizo lo que tenía que hacer.