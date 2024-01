La carrera de Will Ospreay no hubiera sido la misma sin Kazuchika Okada. El nuevo luchador de AEW dedica un emotivo mensaje al de NJPW después del combate estelar que los dos tuvieron en Battle in the Valley, el cual fue ganado por «The Rainmaker», que no pudo evitar llorar mientras los dos se abrazaban una vez terminado el show.

► Okada, fundamental para Ospreay

«Supongo que esto es más bien un mensaje para Okada, realmente. Lamento lo que sucedió. Siento que en 2020, estaba tan vengativo y obsesionado con tratar de ser como tú, pero tal vez incluso tratando de ser más grande y mejor que tú. En lugar de llenarme de competencia, me llenó de venganza, animosidad y enojo. Hay una parte de mí que no lamenta ese G1, cuando te di la espalda, porque siento que no podría haber sido el hombre que soy ahora estando a tu lado. Siento que necesitaba estar en oposición a ti para aprender y presionarme a mí mismo, intentar superar los obstáculos y convertirme en el luchador que soy ahora. Lo que lamento es que realmente me entristece haber tirado a la basura lo que teníamos. No puedo decirte lo suficiente sobre el tipo de persona que es Okada».

«Tengo tantos ejemplos de tu amabilidad y generosidad. En mi primera gira con New Japan, mi tarjeta bancaria se bloqueó por alguna razón extraña, y no pude hacer que funcionara mientras estaba en Japón. Siendo quien soy, un maldito idiota, en Japón, me entró el pánico, y no podía sacar dinero, y tú cuidaste de mí durante toda la gira. Nunca pediste que te devolviera el dinero, simplemente cuidaste de mí. Cada corte de pelo que me hice, tú también cuidaste de eso. Cada vez que quería teñirme el pelo de un color estúpido, siempre me cuidaste en ese aspecto. Incluso mi pareja anterior, cuando vivíamos en Japón, tuvo un problema médico, y siendo dos gaijins en Japón, es aterrador porque realmente no sabemos con quién hablar ni a dónde ir. Así que me puse en contacto contigo, y no solo encontraste un médico cerca de nosotros, sino que también encontraste a una médica que también hablaba inglés. Si las situaciones se invirtieran, no podría haber hecho eso por ti. No tengo ni idea de cómo manejar ese tipo de situaciones o hacerlo posible. Pero tu amabilidad y generosidad quedaron demostradas. Quizás sea porque ahora estoy en una posición en la que soy padre, y todo lo que hago como hombre es tratar de enseñarle a este pequeño que me rodea todo el tiempo, y no puedo evitar sentir que todo lo que le enseño es algo que tú me enseñaste sin darte cuenta«.

«Tienes que recordar, a los 22 años, he pasado ocho años de mi vida en Japón, donde había ciertas cosas que deberían haberme enseñado mis padres, y no estaban allí. No es que no estuvieran allí, pero no podían enseñarme esas cosas. Tú me enseñaste eso. Cada vez que la he cagado, ya sea en redes sociales o simplemente siendo un maldito idiota cuando estoy fuera por Japón, me sentía avergonzado al entrar al vestuario cuando estabas allí porque sentía que te había defraudado o te había avergonzado. Nunca mostraste ningún tipo de rostro al respecto. Siempre me preguntabas cómo estaba, y siempre fuiste muy amable conmigo. Así que por eso estoy destrozado por haber tirado a la basura lo que teníamos, pero al mismo tiempo, me alegra haber tenido ese momento contigo. Estoy agradecido de haberte conocido, estoy agradecido por el tiempo que tuve contigo. Ahora es extraño incluso decir esto porque hay una maldita alta probabilidad de que puedas terminar en la misma área de trabajo en la que estoy. Pero también existe la posibilidad de que no lo hagas. Existe la posibilidad de que estas sean como mis últimas palabras hacia ti. Así que gracias. Realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. No puedo decirte lo suficiente, no sé quién sería si no fueras una figura destacada en mi vida. Así que si esto es una nota sincera para ti, lo siento y gracias por todo«.