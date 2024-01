Hulk Hogan se pronuncia tras acto heróico con una mujer

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente, Hulk Hogan y un amigo decidieron parar en una carretera y ayudar a una mujer que, tras chocar su auto con otro, terminó volcada en plena carretera.

Su amigo le removió el airbag de la cara, y luego, ambos hicieron fuerza para sacar a la mujer del carro sana y salva. La mujer se mostró bastante nerviosa, pues era bastante joven, pero agradeció mucho la ayuda del Hulkster y de su amigo.

Tras haberse hecho viral la noticia gracias a TMZ, Hogan reaccionó a través de su cuenta de X, antes Twitter, a lo sucedido:

The crazy part about the teenager that flipped her car was that without a knife to puncture the airbags to get her out ,a Indian Rocks Christian ballpoint pen came in really handy to pot the bags,thank you God,all is well even now,Amen HH

