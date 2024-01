Las cuatro «P» del legado de Hulk Hogan

El 11 de agosto de 1953 vería por primera vez la luz en Augusta, Georgia, un niño de nombre Terry Gene Bollea, que nadie pensaría que sería una de las personas más influyentes en la lucha profesional. Quién no conoce su bigote, su imponente musculatura y un poder de arraigo entre las masas que lo convirtieron en leyenda.

El que más tarde se llamaría Hulk Hogan fue descubierto en un bar —donde tocaba el bajo eléctrico en una banda—por los hermanos Jack y Gerald Brisco, quienes lo invitaron a probarse en la lucha profesional. Esto fue a mediados de 1977 en Florida. Dos años después, ya estaría luchando en las principales empresas tanto de Estados Unidos (WWF y AWA) como en Japón (NJPW).

El pasado mes de agosto, Hogan cumplió 70 años de edad, así que desglosáremos sus 46 años de carrera, que pueden resumirse en cuatro palabras que empiezan con la letra P:

► Popular

Tras su primera etapa en WWF (1979-1981), Hogan llegó a la American Wrestling Association, donde sería el villano principal, como lo fue tanto en WWF como en Memphis. Sin embargo, gracias a su participación en la película Rocky III cuando interpretó a Thunderlips, Hogan se convirtió en un héroe (recordemos que Vince McMahon Sr. lo despidió por querer participar en dicha película).

Hogan comenzó a llenar todas las arenas del Medio Oeste de los Estados Unidos. Todo mundo lo idolatraba, y era cosa de tiempo para que destronara a Nick Bockwinkel como Campeón Mundial de Peso Completo.

Sin embargo, el promotor Verne Gagne, chapado a la antigua, se rehusó a dejarlo llegar a la cima, y aunque Hogan le ganó el título a Bockwinkel, decidió desconocerlo, lo cual además de que enfureció a los fans, provocó que Hogan regresar a WWF.

►Protagónico

Dejar la AWA fue la mejor decisión, pues las estrellas se habían alineado: Tenía la gran popularidad que había acumulado en AWA, tenía la experiencia luchando contra los mejores en New Japan Pro Wrestling, y ahora la WWF era manejada por Vince McMahon Jr., quien a diferencia de su padre y de Verne Gagne, no buscaba que sus campeones fueran los mejores técnicamente hablando, sino los más populares. Así, en enero de 1984, ante un repleto Madison Square Garden, derrotó al Iron Sheik para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo WWF, dando inició a un reinado de cuatro años como el estandarte de la empresa.

Como la cara de la empresa, y siendo uno de los nombres más importantes en la era del Rock ‘n’ Wrestling, protagonizó diferentes eventos de PPV, destacando los nueve (u ocho y medio) eventos estelares de WrestleMania, siendo la lucha contra André el Gigante la que adquiriría el estatus de leyenda.

En los noventas, en WCW, mantuvo su popularidad al liderar una de las facciones más dominantes de los 90s, la nWo.

En cuanto al mundo del espectáculo y luego de su participación en Rocky III, Hogan llegaría a protagonizar No Holds Barred en 1989, Suburban Commando (1991) y Santa with Muscles (1996); y en televisión tuvo su reality show a mediados del 2000, Hogan Knows Best,además de participar en muchos otros programas.

► Politiquero

Si bien Hogan estuvo en la cima en los 80s y 90s, sería años más tarde cuando se harían del dominio público las practicas poco profesionales del Hulkster para seguir siendo el número uno, siendo perjudicados varios luchadores talentosos a quienes Hogan no dejó brillar.

Ejemplos hay varios, pero los más importantes fueron cuando volvió a ganar el título en WrestleMania IX, cuando hizo ver mal la victoria de Sting en Starrcade 97 o el incidente de Bash In The Beach 99, donde Vince Russo lo expuso.

Claro que también le tocó a él, como cuando en SummerSlam 2005, cuando otro politiquero como Shawn Michaels arruinó la lucha con tal de exponer al Hulkster.

Tal vez en este punto, podría entender a Hogan. Ya que a el se lo hicieron en la AWA cuando Gagne no lo dejó ser el campeón de su empresa.

► Polémico

Si ya es muy conocido las políticas tras vestidores de Hogan en cada empresa que iba, sus polémicas extralucha eran más controversiales y de consecuencias casi graves. La primera de todas y de las más recordadas fue el juicio de los esteroides en 1994, cuando le tocó declarar en contra de McMahon con tal de recibir inmunidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque la final, este último logró salvarse de ir a la cárcel.

En el nuevo milenio donde el internet se convertiría en lo que hoy es, siempre había un escándalo de índole sexual cuando se filtran contenido para adultos de algunas celebridades dígase del medio que sea; siendo Hogan protagonista de uno de ellos a mediados de los 2010 al demandar a Gawker por filtrar el video donde tenia relaciones con la exesposa de su amigo Bubba «The Love» Sponge, lo cual lo llevaría a ganar una suma millonaria.

Y en medio de esa polémica, se descubrieron comentarios racistas del Hulkster hacia la pareja en turno de su hija Brooke, por lo cual terminaría siendo despedido de WWE en el año 2015.

No obstante, es difícil pensar en la WWE, WCW o cualquier empresa donde Hulk Hogan haya estado sin su presencia. Su nombre es leyenda y siempre será el primer nombre que todo fan de la lucha estadounidense tendrá presente.