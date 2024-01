Sheamus: «Fui Campeón WWE en 2009 por John Cena»

Pocos luchadores a lo largo de la historia han tenido tan buen inicio de carrera en WWE como el de Sheamus. En 2009, cuando apenas estaba aclimatándose al elenco principal después de su salida del territorio de desarrollo, venció a John Cena en una lucha de mesas para ganar el Campeonato WWE. Aquella sigue siendo una de las mayores sorpresas de la historia de la compañía. «The Celtic Warrior» además fue monarca durante 70 días, defendiendo su reinado ante Randy Orton en Royal Rumble, hasta perderlo con el mismo «The Champ» en Elimination Chamber.

► John Cena vio algo en Sheamus

Fue un comienzo tremendamente sorprendente pero que no fue ni mucho menos una casualidad o un accidente, como muchos han especulado a lo largo de los años, sino un plan comandado por John Cena, que había visto algo en Sheamus y sabía que podía convertirse en una Superestrella importante, lo cual ha terminado ocurriendo; algún día, sin necesidad de hacer nada más, el nativo de Irlanda entrará al Salón de la Fama. Aunque antes todavía le queda carrera por delante y quiere cumplir un último objetivo: ser Campeón Intercontinental.

«Esa fue una conversación diferente. Hasta ese día, iba a perder esa lucha. Las cosas cambiaron», dice Sheamus a Virgin Media Sports Stories.

Cuando le preguntaron si había una razón por la cual las cosas cambiaron, Sheamus dijo: «Cena tuvo mucho que ver. Cena tuvo mucho que ver con lo que sucedió ese día. Fue como, ‘este es alguien con quien puedo hacer negocios. Este es alguien con quien puedo enfrentarme y es un oponente creíble’, que es lo que John necesitaba. Lo que todo buen héroe necesita es un buen villano. Él vio eso conmigo también, la gente no me quería. La gente me odiaba. Era tan diferente en comparación con todos los demás. Pelo largo, pelo corto, súper bronceado, tatuajes. Era una mezcla diferente y él vio que podía hacer algo bueno conmigo».