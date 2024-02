Johnny Gargano: «Soy increíblemente afortunado»

«Tenía la idea de regresar. Siempre tuve esa idea. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿pensaste en ir a otros lugares? Obviamente, a todos se nos pasa por la cabeza la idea. Pero cuando me fui, siempre sentí que tenía asuntos pendientes en WWE. Nadie lo sabía, los únicos que sabían que estaba de vuelta en la empresa, y ni siquiera estaba oficialmente bajo contrato todavía. Se acordaron los términos y estaba listo para empezar. Pero aún no estaba oficialmente de vuelta». Johnny Gargano compartía estas palabras con Chris Van Vliet.

► El regreso de Johnny Gargano

En la misma entrevista, el luchador de WWE da más detalles sobre su regreso y el de su esposa, Candice LeRae, los cuales se mantuvieron en secreto:

«Lo curioso es que la gente siempre habla de la reacción. Y muchos dicen: ‘Oh, deberían haber hecho un retorno mucho mejor’. Pero es precisamente esa reacción la que lo hace genial. Fue totalmente inesperado, sin ninguna promoción. Literalmente, suena la música, la gente se pregunta: ‘¿Es él?’ Cuando mi nombre aparece en la pantalla gigante, la confusión se convierte en asombro cuando salgo y la multitud estalla en cánticos de ‘¡Johnny Wrestling!’ y cosas por el estilo. Fue un momento increíble poder mantenerlo en secreto y hacerlo realidad. Lo mismo pasó con Candice, también mantuvimos su regreso en secreto. Nadie sabía que Candice y yo estábamos en el Performance Center entrenando juntos, preparándola para su vuelta después de tener un hijo. Así que sí, somos increíblemente afortunados de que todo haya salido como lo planeamos».

A Johnny Gargano no le ha estado yendo nada mal en Raw últimamente. Él y Tommaso Ciampa no serán los próximos retadores al Campeonato Indiscutible de Parejas pero estuvieron cerca de conseguirlo, así que veremos qué sigue para ellos en este Road to WrestleMania y qué combate tienen en «The Grandest Stage of Them All».