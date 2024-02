Will Ospreay: «Seré mejor en AEW que en mis 8 años en NJPW»

Will Ospreay terminó su paso por el mundo de la lucha libre independiente, en donde cosechó fantásticos triunfos que le permitieron llegar a NJPW, en donde posteriormente se convirtió en una gran estrella de marca mundial.

Sin embargo, desde ahora, es única y oficialmente luchador de AEW. Después de su última lucha, en donde cayó derrotado, Tony Khan de nuevo se volvió loco y aplaudió a Ospreay. Esto por dos motivos. Primero, porque Ospreay aprovechó para invitar a los fans a comprar boletos para All In 2024.

Y segundo, porque el luchador le agradeció su contrato con AEW y prometió que sería mejor en AEW que lo que fue en sus 8 años con NJPW, palabras bastante grandes. Estas fueron sus declaraciones:

«Hermano, esto es de verdad, de todo corazón. Durante 8 años, he estado guardando plata, gasté un montón también. En serio, has cambiado mi vida, hermano.

«Así que te prometo esto ahora: los 8 años que pasé en Japón fueron los mejores de mi vida… todavía no has visto nada».

Tony Khan’s going crazy cause Ospreay’s promoting All In i’m crying 😭😭😭 Crowd broke out into “Thank You Tony” chants #HighStakes2024 #RevPro

pic.twitter.com/eDRkWn7f8s

— CEO AO💰 (@KXNGAO) February 18, 2024