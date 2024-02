Durante el episodio de Dynamite del 21 de febrero, la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, venció en un mano a mano a Sydni Winnell antes de reencontrarse cara a cara con Deonna Purrazzo en la rampa de entrada, momento en que salió huyendo para que su retadora se quedara en el escenario derrotando a Madison Rayne copiando la palanca al tobillo de la monarca, lo que provocó que la «Timeless» regresara a escena para aplicarle esa misma llave a «The Virtuosa» camino a su combate por el título en Revolution el 3 de marzo.

Deonna Purrazzo is here to showcase her technical prowess before her #AEW Women's World Championship match and possibly to upstage "Timeless" Toni Storm! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@DeonnaPurrazzo | #TimelessToniStorm pic.twitter.com/Pm56IjaPs3 — All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024

► Toni Storm amenaza a Deonna Purrazzo

Al término de todo lo sucedido entre ellas, Toni Storm se tomó unos momentos para amenazar a Deonna Purrazzo frente a las cámaras de AEW:

“¿Juegos mentales, Deonna? ¿Quieres jugar juegos mentales? Oh, yo también puedo jugar juegos mentales. Puedo jugar al parchís mental. Puedo jugar al Monopoly mental. Puedes ganar todos estos juegos. ¿Porque sabes cuál es el gran premio? Sí, una pierna rota, un viaje y una labioplastia cortesía de mi puño«.

Entonces, Mariah May llamó la atención de la campeona para que esta se diera cuenta de que quería que fuera a ver su combate con Anna Jay que fue grabado para emitirse el viernes en Rampage. Sin embargo, Toni Storm le respondió que en este momento debe enfocarse en su propia carrera y en seguir reinando.

«No es tan difícil. No es como si tuvieras que salir y luchar contra Wendi Richter. Es fácil. Viste lo que hice. Simplemente haz eso. Me encantaría ver tu combate cuando el espectro de mi pasado no esté intentando arrebatarme mi título. Buena suerte. En cuanto a ti, Deonna, será mejor que consigas un casco porque los juegos mentales apenas han comenzado«.

"The mind games have JUST BEGUN!" EXCLUSIVE! After #AEWDynamite, #AEW Women's World Champion Toni Storm sends a stern message to Challenger @DeonnaPurrazzo ahead of #AEWRevolution NEXT SUNDAY!@MariahMayx pic.twitter.com/7OH8cpmwIl — All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024