En la gran estelar de «The New Beginning in Sapporo», Nic Nemeth se impuso a David Finlay capturando el Campeonato Global de Peso Completo IWGP.

► Nic Nemeth se corona en su debut con NJPW

Esta fue la gran presentación de Nemeth en la empresa del león y en la conferencia de prensa post evento, habló sobre este gran logro.

No me importa cuándo, no me importa cómo, respaldaré el cinturón en el medio del ring todos los días hasta el día de mi muerte. Creo esto, porque sé en mi corazón que soy el mejor luchador del mundo hoy en día, y lo demostraré cada maldita noche.

Nemeth continuó, agradeciendo a New Japan Pro Wrestling por darle la oportunidad de luchar por el campeonato:

Quiero agradecer a New Japan por darme una oportunidad. No había demostrado mi valía fuera de la burbuja. No lo había demostrado en los últimos cinco años. No sabía si todavía podría ir. New Japan, sin ser visto, lo dijo: si lo tienes, te hundes o nadas. Tuve la oportunidad de ponerlo todo en juego. Todo para lo que trabajé en los últimos 20 años se puso en juego esta noche y si no lo lograba me había dicho a mí mismo que terminaba, me habría ido, retirado. Pero tengo que agradecerle a Finlay; cuando me escupió en la cara, no me enojó. Encendió un fuego dentro de mí y es posible que no pueda contenerlo nunca más.