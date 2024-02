New Japan Pro Wrestling celebró la primera noche de «The New Beginning in Sapporo» desde el Hokkaido Prefectural Sports Center con cuatro títulos en juego.

► «The New Beginning in Sapporo» Noche 1

Kazuchika Okada tuvo su penúltima aparición con NJPW al lado de CHAOS (YOSHI-HASHI, YOH, Tomohiro Ishii y Hirooki Goto) para imponerse a United Empire (Callum Newman, Francesco Akira, Great-O-Khan, HENARE y Jeff Cobb). Okada fue el artífice de la victoria al castigar Callum Neumann con Rainmaker.

Mayu Iwatani y Mina Shirakawa sostuvieron un choque sólido que fue aumentando en intensidad conforme transcurrían los minutos. Shirakawa comenzó dominando a su rival centrando sus castigos a las extremidades inferiores. Posteriormente cambio a remates de poder, pero Iwatani soportó hasta que poco a poco fue respondiendo de forma segura y contundente. Mayu se fue a las alturas y propinó a su rival un pisotón, para enseguida capturarla y propinar un Moonsault. Mina aún intentó defenderse pero vino la ofensiva final de Iwatani y con un Dragon Suplex Hold aseguró su cuarta defensa del título.

En un resultado inesperado, SHO se proclamó nuevo Campeón de Peso Jr. IWGP al imponerse a El Desperado en un duelo donde las intervenciones de House of Torture fueron constantes. Ambos luchadores estaban fuera del ring y SHO rápidamente subió cuando el réferi hacía la cuenta. Pero Desperado no pudo hacerlo ya que Ren Narita lo sujetó y la cuenta llegó a 20 segundos, por lo que SHO se llevó el duelo.

EVIL cerró la buena jornada de HOT imponiéndose a Shota Umino para defender el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Nuevamente la facción de EVIL intervino constantemente rompiendo las secuencias de ataque de Umino, quien tomaba la iniciativa en la ofensiva, pero frustrado, veía como no concluía sus ataques por culpa de los secuaces de EVIL. Éste finalizó con su ataque insignia asegurando su primera defensa.

El primero de los recién llegados, Matt Riddle, sostuvo un interesante duelo contra Hiroshi Tanahashi por el Campeonato de la TV NJPW World. A pesar de lo reñido de las secuencias y de que Tanahashi respondía presto a la ofensiva de Riddle, fue contundente en su ataque final, donde primero lanzó una serie de golpes seguido de BroDerek para llevarlo al toque de espaldas.

En el turno estelar, Nic Nemeth hizo su presentación en NJPW conquistando el Campeonato Global de Peso Completo IWGP doblegando a David Finlay. Éste intentó tomar ventaja desde el inicio atacando a su rival por la espalda, Nemeth logró defenderse aunque tomó algo de tiempo en plantear su ataque por los constantes golpeos de Finlay y Gedo. Finlay intentó neutralizar a Nemeth atacando sus piernas pero este logró liberarse de las llaves. De ahí se lanzó a golpear a Finlay que intentó la Oblivion pero fue sorprendido por cabezazos de Nemeth. Finlay quiso conectar de nueva cuenta la Oblivion pero Nemeth respondió con cabezazo y cerró con Danger Zone para quitarle el cetro a Finlay en su primera defensa.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO», 23.02.2024

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

0. Frontier Zone: Toru Yano y Tomoya vencieron a Tomoaki Honma y Takuma Kato (7:10) con La Adaccita 2005 de Tomoya sobre Kato.

1. Zack Sabre Jr. derrotó a Yuji Nagata (7:56) con un Cross Armbreaker.

2. Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru venció a Togi Makabe, Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin (7:15) con un Double Cross de Narita sobre Makabe.

3. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y YOH derrotaron a Jeff Cobb, Great-O-Khan, Akira Francesco y Callum Newman (10:55) con un Rainmaker de Okada sobre Newman.

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku (10:07) con una Pumping Bomber de Takagi sobre TAKA.

5. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) derrotó a Mina Shirakawa (12:28) con un Dragon Suplex Hold defendiendo el título

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: SHO venció a El Desperado (c) (16:13) por Countout – conquistando el título

7. NEVER Openweight Title: «King of Darkness» EVIL (c) derrotó a Shota Umino (15:45) con la EVIL defendiendo el título

8. NJPW World TV Title: Matt Riddle venció a Hiroshi Tanahashi (c) (8:53) con un Brostone – conquistando el título

9. IWGP Global Heavyweight Title: Nic Nemeth derrotó a David Finlay (c) (23:07) con un Danger Zone – conquistando el título