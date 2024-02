Se llevó a efecto la firma pública de los contratos para las luchas estelares que se efectuarán en los dos eventos de «The New Beginning in Sapporo».

David Finlay, flamante poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP se encaró con su retador Nic Nemeth ante los medios previo a su combate titular en Sapporo para el 23 de febrero en la primera noche de «The New Beginning».

El reto se dio en Wrestle Kingdom 18, cuando después de coronarse como monarca inaugural, David Finlay encaró a Nic Nemeth, quien vio la lucha en la zona de ring side. Tras un intercambio de palabras, se fueron a los golpes y tuvieron que ser separados. Más tarde, cuando Finlay estaba en la conferencia de prensa post lucha, Nemeth le devolvió los golpes y declaró su interés por el nuevo título de NJPW.

Ya en la conferencia, Nemeth fue el primero en tomar la palabra:

Respeto a todos los involucrados en la lucha libre, pero no a Finlay. Finlay hizo un gran combate el 4 de enero, pero me escupió en la cara.

Un inmutable David Finlay respondió a estas declaraciones con un tono tranquilo y relajado:

No estoy completamente curado de mi lesión. Todavía me duele todo el cuerpo y estoy lleno de heridas. Pero no creo que Nic sea rival para mí .

En el último año tomé el liderato del Bullet Club y eché a Jay White; llegué a la final de la New Japan Cup. Tuve el Campeonato NEVER y un buen G1 Climax. Soy el primer campeón Global y vencí a Ospreay. Esto me convierte en el asesino de GOATs (los mejores de todos los tiempos).

Esos han sido mis últimos doce meses, Nic, mientras que tú lo único que has hecho es perder tu trabajo. Mañana, si puedes demostrarme algo, hazlo.