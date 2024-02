Kamille: «WWE, AEW y TNA están interesadas en mí»

«Una fuente de WWE reveló que Kamille recibió una oferta para unirse a la compañía pero las negociaciones no fructificaron. A cambio, la competidora dice haber tenido conversaciones muy avanzadas con AEW, y se considera que esta podría ser finalmente su destino». Esta fue la última información que publicamos de Kamille en SÚPER LUCHAS. Previamente, nos enteramos de una visita de la exNWA a la casa Élite. También informamos que podría unirse a NXT de convertirse en Superestrella.

► Hay mucho interés en Kamille

Dicho esto, traemos interesantes novedades, que si bien no confirman dónde va a trabajar en adelante Kamille, sí que hay mucho interés en ella. En un nuevo video de YouTube, la guerrera respondió preguntas de los fans, incluyendo con qué compañía va a firmar: WWE, AEW o TNA.

«Afortunadamente, recibí interés de las tres, y estoy muy bendecida por eso. Me tomé todo enero para realmente pensar en mis opciones y sopesar los pros y los contras de todo. Después de mucha deliberación, he decidido, y la compañía con la que he decidido ir es….» y luego el video termina.

Tendremos que esperar un poco más para conocer qué sigue para Kamille, una de las agentes libres más interesantes de la lucha libre en 2024.

Mientras, recordemos lo que decía sobre apostar por sí misma en 2023:

«El primer año como campeona, todo se trata de demostrar mi valía. En el segundo año de mi reinado, tanto yo como los fanáticos comenzamos a reconocer mi habilidad, lo que puedo hacer, lo que puedo ofrecer. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que me había convertido en ‘un buen fichaje’, una excelente adquisición para cualquier empresa. Lo he construido a través de la NWA, y estoy agradecida por eso y por la confianza en saber que puedo destacar en cualquier lugar, ya sea en los momentos más destacados o en un evento independiente en el Armory.

«Tengo el talento para hacerlo realidad. A menudo escucho comentarios del tipo ‘ve aquí, ve allá’, pero hay algo llamado contrato. No sé si la gente lo olvida o fantasea, pero he estado bajo contrato y eso es lo que hay. Cuando se trata de ir a otro lugar y desafiarme a mí misma, he estado en la NWA durante cinco años. En octubre, serán exactamente cinco años. Tengo 30 años, y si hay un momento para tomar un riesgo y confiar en mí misma, es ahora«.