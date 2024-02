André el Gigante fue tan gigantesco, no solo a nivel de estatura, sino por todo lo que hizo en la lucha libre profesional, motivo por el cual, se sigue hablando de él a más de 31 años de su muerte. Recientemente, fue recordado por Jim Duggan.

Duggan, miembro del Salón de la Fama WWE, habló acerca del primer inducido a este Salón de la Fama, quien falleció a causa de una falla cardiaca en un hotel de París, Francia, el 27 de enero de 1993, ciudad que visitaba para asistir al funeral de su padre.

► Jim Duggan habla de la muerte de André el Gigante

«André, yo lo considero un amigo mío… Con respecto a su muerte, no… realmente no estaba sorprendido, no. Según lo que me dijo mi médico, no se ven muchos tipos viejos y pesados. Por eso es que bajé un montón de peso.

«Y ves mucho menos vivos a tipos tan grandes que hacían parte de fiestas tan fuertes… pero él era relativamente muy joven. El hombre estaba en sus 40, ¿verdad? Eso era mucho, hombre, para andar cargando en su corazón. Sabes que ese corazón tenía que estar latiendo fuerte. No me sorprendió.

«A pesar de nuestra buena relación, no asistí al funeral de André. Trato de evitar esas situaciones por una razón muy específica. No he ido a ninguno de los funerales de los chicos. Es como una sesión de fotos para muchos tipos. ‘Oye, asegúrate de ir al funeral para tomar algunas fotos y eso’. Incluso cuando murieron mis amigos, Doc y Gordy, no fui».