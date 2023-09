El futuro de Kamille: «Es hora de apostar por mí»

Kamille acaba de perder el Campeonato Mundial Femenil NWA y mira hacia su futuro, posiblemente fuera de la compañía. Cuando le preguntaron recientemente en WrestlingNews.co cuánto tiempo le queda de contrato dijo que no podría decirlo pero hizo una declaración bastante interesante sobre qué puede seguir para ella. La verdad es que se ha hecho un nombre en la lucha libre dentro de la National Wrestling Alliance y quizá sea el momento de que busque una empresa más grande.

► La apuesta de Kamille

«El primer año como campeona, todo se trata de demostrar mi valía. En el segundo año de mi reinado, tanto yo como los fanáticos comenzamos a reconocer mi habilidad, lo que puedo hacer, lo que puedo ofrecer. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que me había convertido en ‘un buen fichaje’, una excelente adquisición para cualquier empresa. Lo he construido a través de la NWA, y estoy agradecida por eso y por la confianza en saber que puedo destacar en cualquier lugar, ya sea en los momentos más destacados o en un evento independiente en el Armory.

«Tengo el talento para hacerlo realidad. A menudo escucho comentarios del tipo ‘ve aquí, ve allá’, pero hay algo llamado contrato. No sé si la gente lo olvida o fantasea, pero he estado bajo contrato y eso es lo que hay. Cuando se trata de ir a otro lugar y desafiarme a mí misma, he estado en la NWA durante cinco años. En octubre, serán exactamente cinco años. Tengo 30 años, y si hay un momento para tomar un riesgo y confiar en mí misma, es ahora«.

Es interesante recordar que a comienzos de año Kamille no escondía su deseo de firmar con WWE:

«Sí, creo que cualquiera que diga que no estaría mintiendo. Verdaderamente, WWE es, como dijiste, como los Yankees. Son lo máximo y por eso creo que quien se tome en serio su carrera querrá acabar allí. Aunque sean sólo cinco años, sólo para que en ese tiempo puedas demostrar que ‘lo has conseguido’ y que todo el trabajo que has hecho, todas las horas conduciendo, todo el esfuerzo que nadie ve, finalmente ha valido la pena. Y sí, me encantaría tener la oportunidad en algún momento […]».