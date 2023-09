Nick Khan habla de los derechos televisivos de WWE

En mayo, durante el reporte Q1 2023 de WWE, Nick Khan apuntaba que las ventanas de negociación de derechos de medios exclusivos con sus actuales socios de medios en los Estados Unidos duran alrededor de un mes. Más tarde confirmamos que entre las cadenas pujantes para hacerse con ellos se encontraba Disney. También supimos anteriormente del interés de Warner Bros Discovery. Aunque no debemos descartar como favoritos a Fox y Comcast (NBCU) para continuar su relación con el McMahon Empire. Entonces, Dave Meltzer también adelantaba que las acciones del en bolsa podrían verse afectadas positiva o negativamente dependiendo del resultado de las negociaciones.

Triple H, Bianca Belair, Nick Khan, Ari Emanuel, Dana White and others at the WWE-UFC-TKO merger pic.twitter.com/2y8efge7Wk

Habiendo hecho un resumen de las últimas novedades que hemos tenido sobre la situación actual de los derechos televisivos de WWE, traemos más información de la mano nuevamente del presidente de la compañía, a través de sus recientes declaraciones en el Sports Business Journal. Según dice, empezarán a pisar el aceledador cuando comience a despegar la temporada de football.

«Has presenciado enfrentamientos de ofertas entre Comcast y Disney en casos como los activos de Fox, que finalmente quedaron en manos de Disney, y Sky, que al final fue adquirida por Comcast. Esto realmente nos hace reflexionar sobre cómo podría evolucionar esta situación a medida que ambas compañías, junto con TKO, entren en estas negociaciones. Creemos que las calificaciones, relevancia e ingresos de ambas propiedades son extraordinarios, y, por supuesto, siempre buscamos expandirlos».

El medio también señala: «El hecho de que el principal socio de transmisión de UFC sea ESPN y el principal acuerdo de transmisión de WWE sea con su rival NBC debería ayudar«.

Y recordemos que WWE cerró oficialmente su venta a Endeavour hoy 12 de septiembre, fusionándose con UFC para formar TKO.

Another historic moment in the evolution of the sports-entertainment industry. Congratulations to everyone involved in today’s massive announcement. @Endeavor @WWE @UFC

📸: @arielhelwani pic.twitter.com/QJMihxm4I3

— John Cena (@JohnCena) September 12, 2023