Kamille no esconde su deseo de firmar con WWE

Varios nombres acaparan titulares en el panorama femenil de lucha libre estadounidense. Dentro de las listas de lo mejor del 2022, hemos visto cómo Bianca Belair o Jade Cargill eran consideradas las dos mejores campeonas del año que acabamos de dejar atrás. Y la mayoría obvian por completo el nombre de Kamille.

Inicialmente “valet” de Nick Aldis, Kamille ha demostrado una progresión enorme entre las doce cuerdas, muy superior a la de Belair y Cargill durante un lapso equivalente. Así, a fin de renovar su escena titular, Billy Corgan decidió confiar en Kamille para que portara el Campeonato Mundial Femenil NWA hace ya año y medio, derrotando a Serena Deeb en el PPV When Our Shadows Fall.

Aunque muchos criticaron los primeros meses del reinado de Kamille por su evidente condición de novel, esta ha ido silenciando a los críticos con notables defensas ante Chelsea Green, Kylie Rae o Taya Valkyrie. Pocas luchadoras hoy día pueden igualar la potencia física y el aura de legitimidad de Kamille. El activo más valioso con el que cuenta NWA.

Considerando el mal momento que vive NWA, empresa yanqui de primer nivel que más se ha visto afectada por la pandemia (si obviamos ROH), resulta entendible que ninguno de sus jóvenes competidores quiera permanecer bajo contrato con ella hasta su retiro.

Así lo expresó sin tapujos Kamille ante los micrófonos de ‘Insiders Edge: A Wrestling Podcast’, pues asegura que Billy Corgan es el primero que comprende que WWE aún siga siendo la particular Meca luchística para muchos talentos.

«Sí, creo que cualquiera que diga que no estaría mintiendo. Verdaderamente, WWE es, como dijiste, como los Yankees. Son lo máximo y por eso creo que quien se tome en serio su carrera querrá acabar allí. Aunque sean sólo cinco años, sólo para que en ese tiempo puedas demostrar que ‘lo has conseguido’ y que todo el trabajo que has hecho, todas las horas conduciendo, todo el esfuerzo que nadie ve, finalmente ha valido la pena. Y sí, me encantaría tener la oportunidad en algún momento.