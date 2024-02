Moose: «Mi contrato con TNA es de cinco años»

Moose renovó su contrato con TNA cuando esta todavía era IMPACT a mediados de 2023. Pudo haber tomado otros caminos de acuerdo al interés que recibió pero finalmente tomó la decisión de quedarse en la que es su casa desde 2017. En realidad, el actual Campeón Mundial nunca ha dejado la escena independiente, pero desde entonces su foco ha sido esta compañía. Anteriormente, había trabajado en ROH de manera regular (2014-2016) o NJPW ocasionalmente.

► El contrato de Moose con TNA

A primeros de 2014, «The Wrestling God» confirma la duración del acuerdo en In The Weeds:

«Tengo un contrato de cinco años con TNA y se espera que cumpla y viva todos esos cinco años de ese acuerdo, y continúe mi objetivo de hacer crecer a TNA hacia cosas más grandes y mejores».

Moose es el actual Campeón Mundial de TNA -lleva 40 días de reinado desde que destronara a Alex Shelley en Hard to Kill 2024– y defenderá su título contra el mismo exmonarca en un combate No Surrender en el evento No Surrender el 23 de febrero en la que será su primera defensa del título.

On Feb 23rd, @TheMooseNation and @AlexShelley313 show #NoSurrender as they clash for the TNA World Championship! Catch the action LIVE on TNA+, YouTube for IMPACT Ultimate Insiders, and #TrillerTV from New Orleans! 🎟️: https://t.co/BnKNO0RCj2 Get TNA+: https://t.co/VpfTemzmNS pic.twitter.com/rWwWInpEHN — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 21, 2024

En cuanto al motivo de su decisión, unos meses atrás comentaba:

«Esta es la razón por la cual he decidido quedarme en Impact. En el pasado, cuando escuchabas las palabras Impact Wrestling, quizás venían a la mente dos nombres: AJ Styles y Kurt Angle. Estoy trabajando para convertirme en el tercer nombre en el que la gente piense al hablar de Impact Wrestling. Cada día siento que doy más pasos hacia ese objetivo. He sido un defensor leal de Impact Wrestling y voy a seguir siéndolo. El legado significa mucho, amigo. Hay una razón por la cual decidí quedarme aquí.

«Estamos creciendo año tras año, volviéndonos cada vez más grandes. Acabamos de realizar una gira por Australia y esperamos hacer otra el próximo año. Ahora nos dirigimos al Reino Unido. Cada año, Impact hace algo que no se ha visto en varios años y me alegra ser parte de ello. He construido todo mi legado en Impact Wrestling y no puedo esperar para ver cómo termina todo cuando finalmente me quite las botas y cuelgue los guantes. Impact Wrestling cuenta con muchos luchadores sobresalientes en nuestro vestuario, como Eddie Edwards, Josh Alexander y Deonna Purrazzo. Quiero decir, ella y las Knockouts la han bordado en los últimos años».