Hard To Kill 2024 fue una cita memorable en la historia de TNA, seguida de uno de los mejores episodios televisivos que se recuerdan del producto de Anthem Sports & Entertainment. Pero de golpe, ese «momentum» se ve enturbiado por el despido de Scott D’Amore y los rumores de próximas salidas de talentos que guardaban estrecha relación con el otrora jefe creativo.

El contexto, pues, supondrá de nuevo un punto insoslayable a la hora de analizar No Surrender 2024, el segundo gran evento de la «nueva» TNA, a modo de continuación directa de Hard To Kill 2024 en varias de sus rivalidades. Si el PPV del pasado mes lució cual celebración de resiliencia, No Surrender llega marcado bajo dichas circunstancias y una peligrosa percepción de vuelta por sus fueros. Y no precisamente los de la mejor TNA.

Pero con todo, se espera que los talentos den la cara y hagan olvidar (parcialmente) el contexto para centrarnos en el contenido. Sobre el papel, varios encuentros anunciados poseen el potencial de robarse titulares, como el definitivo choque al mejor de tres entre ABC y Grizzled Young Veterans, un Jordynne Grace contra Gisele Shaw y el debut competitivo de Mustafa Ali en TNA, ante Chris Sabin.

Al fin y al cabo, el factor «in-ring» ha hecho en los últimos años que la promotora siga a flote. No Surrender.

► Horarios por país

► Cartel

[COUNTDOWN TO NO SURRENDER]

► Cómo ver TNA No Surrender 2024

Countdown To Hard To Kill: TNA+

Show principal: TNA+, FITE/TrillerTV, PPV.COM