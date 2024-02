Kevin Sullivan: «Me molesta que le reclamen a Roman Reigns… ¡Venció la leucemia!»

Aunque hace poco Kevin Sullivan declaró que no quiere ver más a Roman Reigns como el Campeón Universal Indisputable WWE, y quiere que Cody Rhodes lo destrone en WrestleMania 40, la reconocida personalidad de lucha libre ahora también sale en defensa de El Jefe Tribal.



En la más reciente edición de su video podcast Tuesday with the Taskmaster, Sullivan se refirió a las críticas que le hacen tanto los fans como algunos luchadores a Reigns por tener un calendario de trabajo tan liviano, pues desde enero de 2023, Reigns solamente ha tenido 13 combates.

► Kevin Sullivan pide no criticar a Roman Reigns por su liviano calendario de trabajo en WWE

Y desde que ganó el título, el 3 de marzo de 2022 en WrestleMania 38, Reigns solo ha luchado en 36 oportunidades, y tampoco es que haya estado mucho en segmentos tras bambalinas y demás, aunque en lo poco que ha hecho, ha realizado grandes cosas para mantener rodando el interés de los fans de WWE. Estas fueron las palabras de Sullivan:

«Me molesta un poco cuando se habla de las críticas que recibe Roman Reigns por trabajar menos que otros. Reigns se ha ganado el derecho a tomarse todo el tiempo libre que quiera. ¿Sabes qué es lo que me saca de quicio? Cuando la gente critica a Roman por no estar ahí todo el tiempo.

«Ha vencido la leucemia dos veces. ¡Leucemia! Chicos, no es un resfriado. No te quedas en casa del trabajo porque tienes moquillos. Este tipo está recibiendo golpes y todo lo demás, y ha tenido leucemia dos veces… Déjenlo tranquilo».