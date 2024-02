Michael Oku, uno de los luchadores británicos más talentosos y populares de estos días, apareció en AEW All In 2023. Concretamente, fue uno de los guardias de seguridad del segmento durante el preshow en el que Miro y Powerhouse Hobbs firmaron el contrato para su lucha en All Out. ¿Cómo ocurrió? El de RevPro -el actual Campeón Británico Indiscutido de Peso Completo- lo desvela en Fightful.

► Michael Oku en AEW All In 2023

«No estoy seguro de cuánto puedo hablar al respecto. No creo que sea súper ultra secreto. Pero fue la misma AEW quien envió un correo electrónico. No sé cuáles eran los criterios, pero seleccionaron a un grupo de luchadores profesionales del Reino Unido o Irlanda para traerlos. Creo que eso es lo que suelen hacer las grandes empresas. Ellos dicen, ‘aquí hay algunas personas que sabemos que están en la escena. Vamos a traerlos como extras’. Puede que tengan algunas ideas sobre lo que podrían hacer durante el evento. ‘Pero vamos a tenerlos por si acaso los necesitamos’, y eso fue todo.

«No supe qué iba a hacer hasta que llegué allí. Fue como, ‘bien, aparece, trae estos artículos y ropa, y te diremos qué tendrás que hacer, si es que tienes algún rol, en el espectáculo’. Pero fue un momento muy interesante solo estar allí, ya que hacía tiempo que no estaba, no quiero decir nervioso, porque no es que hubiera intimidación. La gente no estaba siendo intimidante. Pero la escala de la operación lo hacía intimidante. Estábamos como, ‘tranquilos. Estoy bien’. Pero lo que ayudó a calmar las cosas fue, de nuevo, como dije, que había muchos miembros del elenco que me conocían o con los que había luchado antes en el circuito independiente antes de que fueran allí. Esa empresa está llena de tantas estrellas de la lucha libre británica, por no hablar de la lucha libre independiente. Así que había esa familiaridad que ayudó a las cosas.

«Una vez que supe lo que estaba haciendo, simplemente traté de asegurarme de hacer el trabajo lo mejor que pude. Estar en el ring creo que fue uno de los primeros segmentos del espectáculo, así que solo pensé, ‘bien, en realidad voy a estar en el ring mientras el show de AEW sucede en el centro del Estadio de Wembley’. Pero es una victoria, es una pequeña cosa genial que al menos puedo decir que he hecho. Pero sí, hice eso, y luego espero, supongo, estar esperando un correo electrónico este año, y puede que no haya garantía, pero si no, hay ReVPro el día anterior en el que pondré todo de mi parte. Oh Dios mío. Eso fue involuntario, lo prometo.»

🤯 We're kicking off 2024 with a MOTY contender! 🔥 @TheOJMO, @Robbie_X_ and @LEONSLATER_ meet in a first time ever Triple Threat dream match with the World Championship on the line. 🎟 Whatever you do, make sure you witness this live: https://t.co/aw8nUO3oG5 pic.twitter.com/0QXoH7IHNn — Riot Cabaret Pro Wrestling (@RiotCabaret) February 15, 2024