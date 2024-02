AEW confirma estipulación para la lucha de retiro de Sting

Mediante un segmento muy criticado por la comunidad luchística de internet (Dave Meltzer lo califica de «lamentable»), AEW acabó por concretar el último combate de Sting este miércoles en Dynamite.

Junto a un Darby Allin que se ha destapado como su representante, Sting defenderá el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Young Bucks el mes que viene, como gran estelar del PPV Revolution. Y mediante gráfico oficial, ya sabemos que tal choque discurrirá bajo modalidad «Tornado». Véase, sin relevos ni aparentemente descalificaciones, según el historial de este tipo de luchas por parejas.

Desde que Sting empezó a luchar en AEW, casi todas sus implicaciones competitivas han tenido la estipulación «Tornado», que de algún modo, propiciará mayor dinamicidad, aunque al mismo tiempo se pierda el foco principal de la acción, pues este queda dividido. En cualquier caso, se prevé un buen encuentro.

Cita histórica para Sting, para AEW y para la lucha libre, Revolution 2024 emanará el próximo 3 de marzo desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU). He aquí su cartel provisional.

Sunday March 3#AEWRevolution LIVE on PPV

Greensboro, NC#AEW World Tag Team Titles

Tornado Tag Match

Sting & Darby Allin vs Matthew & Nicholas Jackson@youngbucks



It's @Sting's LAST MATCH as he & @DarbyAllin

seek revenge & defend the titles against Matthew & Nicholas Jackson pic.twitter.com/kp9TxvxbjH