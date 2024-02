El desconcierto de Chael Sonnen con Dustin Poirier

El ex aspirante al título de la UFC Chael Sonnen está desconcertado por el hecho de que Dustin Poirier se haya estrenado como no favorito en su próximo combate contra Benoît Saint Denis.

Tras superar la semana pasada un breve susto que amenazaba con desbaratar sus planes, Poirier está listo para volver a la acción en el UFC 299 de pago por visión que se celebrará el mes que viene en el Kaseya Center de Miami.

En el combate coestelar del evento, «The Diamond» deberá defender su posición entre los cinco mejores pesos ligeros contra uno de los nombres en alza de la división, el francés Saint Denis.

Para Poirier, el combate llega ocho meses después de su aparición más reciente – una devastadora derrota por nocaut ante Justin Gaethje en el evento principal del UFC 291 el pasado mes de julio en Salt Lake City.

A pesar de ese resultado, el de Luisiana se mantiene en lo más alto del escalafón y sigue siendo considerado como uno de los mejores. Eso, sin embargo, no le ha impedido estrenarse como y seguir siendo el no favorito para el 9 de marzo.

► Sonnen rechaza las probabilidades de Poirier vs. Saint Denis

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, Sonnen reaccionó a las líneas de apuestas para el enfrentamiento entre Poirier y Saint Denis, que fueron abordadas recientemente por el propio Poirier.

«El Diamante» insistió en que no es ajeno al hecho de no ser favorito y que espera prosperar con esa condición la noche del combate. Sin embargo, a ojos de «The American Gangster», no hay ninguna lógica en colocar al «Dios de la Guerra» como favorito.

«No hay que olvidar que Poirier no es favorito, lo que es un error colosal«, dijo Sonnen. «No hay justificación para quien puso esa línea. Es mejor que se sienten allí cruzando los dedos para que acierten, porque no hay nada en los números que puedan señalar para justificar decirle a DraftKings, mi socio, que deben poner más dinero en contra de Poirier que a favor de él«.

«No hay nada en los números, para que lo entiendan«, continuó Sonnen. «Esto es cien por ciento predicado en la percepción de que uno acaba de conseguir su mano levantada en el Madison Square Garden y uno acaba de ser molesto en Salt Lake City. Nadie ha movido nunca una línea basándose en la ubicación del recinto; eso es lo que ha pasado aquí».

Independientemente de un número más o menos, Poirier tratará de demostrar que aquellos que dudan de su permanencia en la cima de la división de peso ligero se equivocan cuando haga el paseíllo para el co-evento principal del UFC 299.