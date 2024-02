The Rock aparecerá como invitado en carrera de NASCAR

Últimamente, The Rock ha sido el centro de atención por la polémica que desató en cuanto a haberse insertado en el estelar de WrestleMania 40, situación que fue cambiada (probablemente) por la presión del Universo WWE, ya que ahora presenciaremos el combate entre Roman Reigns vs. Cody Rhodes, con The Great One todavía sin sitio oficial en el cartel del referido evento.

► The Rock será el «Gran Mariscal» en las 500 Millas de Daytona

Además de su ya anunciada participación en el siguiente Friday Night SmackDown, The Rock también será visto en uno de los eventos de carreras automovilísticas más emocionantes que tendrá lugar este domingo, ya que ha sido invitado para ser el Gran Mariscal en las 500 Millas de Daytona, que es una carrera de la NASCAR.

The Rock anunció en su cuenta de Instagram que tendrá el honor de ser el líder público el día de la carrera. como parte de sus deberes como Gran Mariscal de las 500 Millas de Dayton.

“¡Hombre, estoy emocionado de ser el Gran Mariscal de la ELECTRIZANTE carrera de las 500 Millas de Daytona de ESTE DOMINGO! La ENERGÍA, el MANA, con los REYES del camino!! Siempre he tenido un gran respeto por los pilotos y por este deporte. ¡¡No puedo esperar!!. Es un verdadero honor dar la orden: ‘Conductores, enciendan sus motores’.

PD: la última vez que intenté meter mi gran trasero de 122 kilogramos en un auto de NASCAR, me quedé atascado…”.

Sin duda, The Rock tendrá una agenda bastante ocupada este fin de semana, fiel a su estilo. En todo caso, hoy en día Dwyane Johnson se ha convertido en una de las celebridades más importantes en los Estados Unidos, por lo que no es una sorpresa que haya recibido esta distinción por parte de NASCAR.