TNA ha contratado en los últimos meses a algunos de los mejores competidores de la escena británica actual, como Dani Luna o Leon Slater. Y seguramente intente hacer lo mismo con Grizzled Young Veterans, quienes vuelven a demostrar que conforman una de las mejores duplas del mundo.

Cmo no podía ser de otra forma, Zack Gibson y James Drake tendrán hueco en No Surrender 2024. Porque anoche, ABC los vencieron y empataron así la serie al mejor de tres luchas por el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Ergo, habrá tercer encuentro, decisivo, y este tendrá lugar sobre dicho evento.

Ayer, se hizo otro anuncio para el cartel de No Surrender: Josh Alexander vs. Simon Gotch. Con un bagaje narrativo un tanto rebuscado, estos gladiadores podrían, sin embargo, robarse el show. El ex-WWE viene demostrando su calidad entre las doce cuerdas, especialmente luego de su etapa en NOAH.

Restan ya sólo siete días para la realización del segundo gran show del año en TNA, No Surrender, desde el Alario Center de Westwego (Louisiana, EEUU). Seguidamente, su cartel provisional.

