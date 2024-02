Los dos máximos monarcas de TNA, Jordynne Grace y Moose, vieron acción este jueves, aunque sin títulos de por medio. Mientras tanto, Crazzy Steve, Campeón de Medios Digitales, también compitió, y en su caso, sí puso sobre la mesa su oro, ante Rhino.

Aunque el punto que se robó el show, esta vez por no ejercer de «main event», fue el segundo combate entre ABC y Grizzled Young Veterans de su serie al mejor de tres por el Campeonato Mundial de Parejas TNA en posesión de Ace Austin y Chris Bey.

Mientras tanto, No Surrender queda cada vez más cerca, y para su cartel se concretaron dos nuevas luchas, en un momento un tanto extraño dentro de TNA tras el chocante despido de Scott D’Amore.

.@AlexShelley313, @Jet2Flyy and KUSHIDA continue to present a united front against The System, but at No Surrender trust is EVERYTHING. #TNAiMPACT @TheMooseNation @Myers_Wrestling @TheEddieEdwards @MrsAIPAlisha pic.twitter.com/awwZclVtPZ