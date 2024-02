Henry Cejudo podría retirarse después del UFC 298, o su combate contra Merab Dvalishvili podría ser el primer paso hacia la conquista de un tercer título de la división.

Esa es la presión a la que se está sometiendo el ex campeón del peso mosca y del peso gallo de la UFC. Al menos en el exterior, Cejudo parece estar en un estado de ánimo tranquilo de cara al combate de pago por visión del sábado por la noche en el Honda Center de Anaheim.

«Mi objetivo, y ustedes probablemente me van a dar un montón de m*erda por esto: El objetivo sigue siendo 145 libras«, dijo Cejudo durante la sesión del día de los medios UFC 298 del miércoles con los periodistas. «Ya he defendido mi título de las 135 libras. Sí, perdí mi última pelea por decisión dividida, pero no estoy vacilando de la meta de subir. Me siento como una victoria sobre Merab … Quiero que quien tiene ese cinturón en 145 libras. Siento que me lo he ganado.

«Y para colmo, esto es todo o nada. Le dije al equipo: ‘Es oro o nada’. O lo gano todo, o no lo tendré todo, y estoy fuera. Me pongo ese plazo, esa presión, porque me tomo este deporte en serio. He hecho todo lo que hay que hacer. ¿Qué carajo, como qué tengo algo que demostrar? Ahora es una motivación más motivada por un poco de ira. Estoy un poco cabreado conmigo mismo, pero sigo motivado».

Cejudo, de 37 años, se retiró originalmente en mayo de 2020 mientras era doble campeón de las divisiones de peso mosca y peso gallo. Después de tres años, regresó en mayo pasado y se quedó corto en su intento de recuperar el título de 135 libras por decisión dividida ante el entonces campeón Aljamain Sterling.

Suponiendo que su palabra sobre un segundo retiro con una derrota se cumpla, Cejudo (16-3 MMA, 10-3 UFC) se enfrenta a una tarea difícil para mantener su carrera, ya que Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) ha estado en racha con una impresionante racha ganadora de nueve peleas que se remonta a 2018. Eso incluye una decisión unánime por barrida limpia contra el excampeón Petr Yan en marzo de 2023, el tipo de actuación que se ha convertido en sinónimo de Dvalishvili, que no para con su lucha gracias a quizás el mejor cardio de la UFC.

Dados sus antecedentes como luchador medallista de oro olímpico, puede estar seguro de que Cejudo acoge con agrado el desafío.

«La cuestión es, ¿puedes controlar a alguien por arriba? Esa es la clave«, dijo Cejudo. «El derribo significa algo, pero si no puedes hacer daño a alguien en la parte superior – quiero decir, aquí es donde Khabib se ganaba la vida. Aquí es donde el Islam, muchos de estos daguestaníes se están ganando la vida, y lo están tomando de los estadounidenses. Lo están tomando de la lucha popular – atar las piernas, control superior, cosas por el estilo. Claro, supongo que si quieres jugar de esa manera, podemos jugar de esa manera. Sí, me lo tomo como algo personal (risas)».

En lo que respecta a Cejudo, esta pelea entre los pesos gallo clasificados con el número 2 y 3 es el principal enfrentamiento de la división, y no la pelea por el título UFC 299 del mes que viene entre el campeón Sean O’Malley y Marlon Vera.

«Creo que incluso entre Merab y yo, esta es la mejor pelea. Esta es la mejor pelea en 135 libras«, dijo Cejudo. «Este es el verdadero título mundial. Sean va a elegir a un número 6, ¿va a elegir a un tipo que perdió 50-45 contra Sandhagen? ¿Así es como va a conseguir una oportunidad por el título? No tiene sentido, pero también lo entiendo».