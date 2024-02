Desde que perdió el campeonato de peso medio de la UFC allá por 2019, Robert Whittaker ha hablado constantemente de querer recuperarlo. Esta semana no ha sido así.

Con su UFC 298 (pay-per-view, ESPN, ESPN +) en ciernes, Robert Whittaker tiene un enfoque singular de cara a la confrontación del evento co-principal del sábado por la noche contra Paulo Costa en el Honda Center de Anaheim.

«Quiero vencer a Costa«, dijo Whittaker cuando se le preguntó acerca de sus aspiraciones para 2024 durante el día de medios UFC 298 el miércoles. «Eso está en la lista de cosas por hacer en este momento, y hasta ahí llega mi calendario».

Ese es probablemente un enfoque sabio mientras Whittaker se prepara para su primera pelea del año buscando recuperarse de una decepcionante derrota por TKO en la segunda ronda ante Dricus Du Plessis en julio pasado. La victoria lanzó a Du Plessis a una oportunidad por el título de las 185 libras, ya que ganó el cinturón a Sean Strickland el mes pasado en el UFC 297.

«Dricus es un punto doloroso para mí, porque no me presenté», dijo Whittaker. «No rendí».

La razón de eso, dijo Whittaker, al menos fue en parte debido a «cosas que no fueron óptimas en el último campamento.» Aunque no detalló cuáles fueron, dijo que él y su equipo se han ajustado en consecuencia.

Whittaker (24-7 MMA, 15-5 UFC) espera que esos ajustes paguen dividendos contra Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC), a quien está emocionado de enfrentar dada su posición como un perenne luchador de alto nivel durante varios años.

«Es un gran luchador. Ha estado en la conversación de los 10 mejores desde siempre«, dijo Whittaker. «Es un buen luchador. Es un golpeador poderoso, empuja hacia adelante, y le gusta controlar y dictar la pelea de esa manera. Pero no creo que se haya enfrentado a nadie como yo. No creo que nadie lo haya hecho hasta que se enfrente a mí.

«Lo he hecho todo. He marcado todas las casillas, he puesto los puntos sobre las íes en los últimos meses, así que voy a esta pelea preparado y listo».