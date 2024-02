Anthem tomó la sorprendente decisión de despedir al presidente de TNA, Scott D’Amore, y el talento no está en absoluto contento. Anteriormente informamos de que la compañía podría ver a luchadores y luchadoras irse como consecuencia y de que no pocos estaban enfadados con lo ocurrido. Además, han enviado una carta a la empresa matriz mostrando su frustración. A continuación podemos leerla gracias a nuestros compañeros de Fightful.

«Len y Scott,

TNA/Impact no es solo nuestro empleador y la empresa para la que trabajamos. Es una familia. Una familia que cada uno de nosotros ha llegado a amar, valorar y en la que confiamos con nuestros cuerpos y nuestras carreras. Es una familia que deseamos proteger por encima de todo.

Nos entristece profundamente la decisión de separar a Scott D’Amore de la familia TNA/Impact. Scott es una mente brillante en la lucha libre que ha guiado a esta empresa y la ha posicionado para dar el siguiente paso hacia arriba en nuestra industria. Pero Scott es mucho más que eso. Es un amigo de confianza, confidente, maestro, consejero, hermano y mentor para muchos dentro de la familia TNA/Impact. Scott ha sido el corazón de la familia TNA/Impact durante más de dos décadas. Len y Anthem han sido fundamentales en apoyar y reconstruir esta empresa desde cero. Las contribuciones de Len y Anthem nunca han pasado desapercibidas para nadie en la empresa, y queremos asegurarnos de que Len lo sepa. TNA, en pocas palabras, no habría sobrevivido sin Len y Anthem. No solo financieramente, sino con la fe inquebrantable en Scott y en nosotros para revivir la empresa que estaba al borde de la muerte.

Len y Anthem son la base sobre la que TNA ha podido construir. No habríamos llegado a este punto sin AMBOS. Los fanáticos lo saben, y la familia TNA lo sabe.

