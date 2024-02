Quién sabe si Scott D’Amore propuso a Anthem Sports & Entertainment invertir más dinero en su programa televisivo de los jueves (Xplosion, recuerden, puede verse cada viernes en TNA+), con la idea de volver a emitirlo en directo. Una disposición siempre beneficiosa, que además hubiera evitado la presencia todavía de Trinity en el producto cuando esta ya hizo su regreso a WWE durante Royal Rumble.

La otrora Naomi tuvo anoche último combate dentro de la «Impact Zone», y su marcha coincide precisamente con la de Scott D’Amore (aunque la lucha se grabara antes). Cierto que «The GLOW» iba a dejar TNA siguiese o no D’Amore como presidente ejecutivo, pero podría ser el primero de muchos talentos en hacerlo tras la chocante noticia.

.@Jet2Flyy, #KUSHIDA, and @AlexShelley313 get the last laugh on #TNAiMPACT! pic.twitter.com/HI89IDvrI2