24 horas antes de No Surrender, el episodio semanal de TNA centró sus focos sobre las principales rivalidades que desembocarán en el evento especial de hoy. Especialmente, sobre la que atañe a Moose y Alex Shelley (y por extensión, los socios de cada uno), quienes se enfrentarán por el máximo cetro varonil de la empresa.

Una entrega televisiva completa, con varios debuts, sorpresas y nuevas concreciones para No Surrender, aunque carente de un gran combate.

.@TheMooseNation pins @Jet2Flyy less than 24 hours before #NoSurrender where he'll battle @AlexShelley313 for the TNA World Championship! #TNAiMPACT pic.twitter.com/XyAiUQirXu