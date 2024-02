UFC Fight Night 237 se llevará a cabo la noche del próximo sábado 24 de febrero en la Ciudad de México, México y tenemos los momios de la tarjeta de pelea completa para usted a continuación.

En el evento principal hay acción de peso mosca como recientemente destronado ex campeón Brandon Moreno se dirige a una revancha con Brandon Royval, que previamente venció por TKO en 2020.

El mexicano Brandon Moreno (21-7-2 MMA, 9-4-2 UFC) finalmente vuelve a pelear frente a sus fanáticos locales por primera vez desde septiembre de 2019. Aquella vez, su regreso a la UFC, fue un empate muy reñido con Askar Askarov. Esta vez, Moreno buscará volver a la senda del triunfo ante Brandon Royval después de que perdiera el título del peso mosca ante Alexandre Pantoja en julio de 2023. La pelea con Royval es una revancha, en sí misma. Moreno lo noqueó en UFC 255 en noviembre de 2020.

Brandon Royval (15-7 MMA, 5-3 UFC) está en el mismo barco que su oponente, Moreno: Necesita recuperarse de una derrota del título ante el campeón de peso mosca Pantoja. Después de que Pantoja venciera a Moreno para ganar el cinturón en julio de 2023, su primera defensa el pasado diciembre fue contra Royval. Ganó por decisión unánime en una revancha de una pelea de 2021 que ganó por sumisión.

En el evento co-principal hay implicaciones potenciales del título de 145 libras como el No.2 clasificado Yair Rodríguez y No.4 colocado Brian Ortega se encuentran de nuevo después de su primer encuentro terminó en circunstancias desafortunadas en 2022 cuando Ortega sufrió una lesión en el hombro inesperada en la ronda de apertura.

Yair Rodríguez (18-4 MMA, 10-3 UFC) tratará de volver a la pista en el peso pluma contra el ex retador al título Brian Ortega (15-3 MMA, 7-3 UFC) en la co-estelar. Rodríguez sometió a Josh Emmett para ganar el cinturón interino del peso pluma hace un año, pero fue noqueado por Alexander Volkanovski en su combate de unificación del título el pasado mes de julio. Para volver a la carrera, tendrá que vencer al hombre al que superó antes de derrotar a Rodríguez: Ortega.

Su primera pelea fue una victoria por TKO para Rodríguez cuando Ortega sufrió una lesión en el hombro en julio de 2022. Ahora, 19 meses después, regresa con la esperanza de romper una racha de dos peleas.

El recluta de la Contender Series, Daniel Zellhuber,viene de dos victorias consecutivas en el octágono y ahora intentará seguir ganando impulso contra Francisco Prado, que obtuvo su primera victoria en la UFC la última vez con un nocaut técnico sobre Ottman Azaitar.

Raúl Rosas Jr, de 19 años, ha conseguido hasta la fecha un balance de 2-1 en la UFC, al igual que su oponente Ricky Turcios, de 30 años, ambos con sendas victorias en su último combate.

Después de sufrir la primera derrota de su carrera en julio del año pasado, Yazmín Jáuregui busca ahora recuperarse contra Sam Hughes, que ha ido 3-4 en su carrera UFC hasta el momento, pero viene de una victoria por decisión.

La apertura de la tarjeta principal será Manuel Torres, que ha ganado sus dos peleas UFC hasta el momento por golpes en la primera ronda desde que se unió a partir de la Contender Series. Ahora luchará contra otro aspirante de las Contender Series, Chris Duncan, que también ha logrado dos victorias consecutivas en la UFC.

Echa un vistazo a los momios de la tarjeta completa UFC Fight Night 237 a continuación.

CARTEL ESTELAR (ESPN+, 10 p.m. ET)

Brandon Moreno -260 vs. Brandon Royval +210

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 260 dólares a Brandon Moreno.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Brandon Royval se ganará 210 dólares.

Brian Ortega +140 vs. Yair Rodriguez -170

Francisco Prado +215 vs. Daniel Zellhuber -265

Raul Rosas Jr. -270 vs. Ricky Turcios +220

Sam Hughes +350 vs. Yazmin Jauregui -475

Chris Duncan +100 vs. Manuel Torres -120

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 7 p.m. ET)

Raoni Barcelos -180 vs. Jose Quinonez +150

Jesus Aguilar +120 vs. Mateus Mendonca -140

Edgar Chairez -370 vs. Daniel Lacerda +280

Claudio Puelles +180 vs. Fares Ziam -220

Denys Bondar -115 vs. Luis Rodriguez -105

Victor Altamirano +235 vs. Felipe dos Santos -290

Muhammad Naimov -295 vs. Erik Silva +240