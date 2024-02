La empresa de lucha libre independiente, Odeum Pro Wrestling, presento su evento Kick in the Doors, el cual tuvo lugar el 22 de febrero 2024, desde Säälchen Am Holzmarkt en Berlín, Alemania.

Odeum Pro Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Berlín, Alemania. Presentan eventos alrededor de toda su demarcación territorial con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Odeum Pro Wrestling

Pre-Show Dorfkinder Battle Royal: Eddy and Rene Richter vencieron a Adam Krüger, Arash, Chris Titan, Harley Cash, Matt Buckna, Prinz Leopold, Radek Folta, Showmaker Matt K y Ultimate Winni Ivan Kiev venció a Romero Rick Baxxter & Robert Kaiser vencieron a Dominik Fischer & Slim Jim Man Overboard Match: Marcus Monere venció a Fynn Freyhart Georges Khoukaz venció a Joe E. Legend Young Lions (Metehan & Tarkan Aslan) vencieron a Lucha Twins (El Ramo & Orlando Silva) Nickolas Kluth venció a Martin Guerrero Radical D venció a Feyyaz Aguila OPW Title Match: Pete Bouncer retuvo ante Death Row Dennis