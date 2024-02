Brian Ortega y el renacimiento del águila

Aunque mal informado, Brian Ortega ha encontrado inspiración en el águila rumbo a UFC Fight Night 237.

«El renacimiento es un proceso de la naturaleza por el que pasa el águila, y es algo que sentí muy de cerca para mí», dijo Ortega a los reporteros durante el día de medios de UFC Fight Night 237. «Son algunos cambios difíciles que tuve que hacer en mi vida, mi vida personal, para poder vivir realmente el resto de mi vida de la manera correcta»

«Para aquellos que no saben lo que hace el águila es el águila vive durante 70 años. A los 40 años, el águila pierde la agudeza de su pico, las plumas no son tan buenas y sus garras son débiles. Así que tiene que elegir: morir, seguir haciendo lo que hace y vivir como vive, o aislarse en lo alto de las montañas, golpearse el pico contra una roca hasta que se rompa, esperar a que vuelva a crecer, arrancarse las garras, arrancarse las plumas y permanecer aislada hasta que todo vuelva a crecer. Entonces, cuando termina ese proceso, el águila puede vivir los siguientes 30 años de su vida.

«Y ese proceso en la naturaleza se llama el renacimiento del águila, y eso es algo similar que sentí que pasé en mi vida personal, donde tuve que sentarme en aislamiento y enfrentarme a mí mismo de una manera que nunca antes había hecho. Y tuve que desplumarme y estar sola durante mucho tiempo, y ahora estoy aquí».

Para que conste, la información que Ortega compartió sobre «el renacimiento» de las águilas ha sido desmentida por los ornitólogos desde que circuló por Internet por primera vez en 2007. El mito sobre la automutilación de las águilas resurgió en las redes sociales en 2021, lo que podría explicar cómo Ortega se topó con él.

Para Ortega, que cumplió 33 años el miércoles, la inexactitud es probablemente irrelevante. Está claro que sintió una conexión. Y eso es justo lo que el contendiente del peso pluma de la UFC necesitaba durante tiempos difíciles marcados por derrotas consecutivas, lesiones que lo mantuvieron al margen y dificultades personales.

«Cuando sucedió todo, no tenía ni idea de por qué», dijo Ortega. «Como mucha gente, tenemos esa mentalidad de víctimas: ‘por qué a mí, boo-hoo a mí, tío, esto apesta’. Algún día revelaré todo lo que ha pasado este último año, año y medio. Pero ahora entiendo por qué ocurrió».

La experiencia de Ortega lo ha llevado a este punto, a pocos días de una revancha en el evento co-principal con Yair Rodríguez el sábado en UFC Fight Night 237 (ESPN+) desde la Arena Ciudad de México. Su última vez – la más reciente aparición de Ortega en julio de 2022 – terminó en sólo 4:11 con Rodríguez ganando por TKO por lesión después de que el hombro de Ortega se saliera.

En lo que respecta a Ortega, esta pelea es más una secuela que una revancha debido a la forma en que terminó la primera.

«Mi perspectiva al respecto es sólo una continuación de esa pelea«, dijo Ortega. «Pero depende de quién seas, de cómo veas el deporte, el incidente, la pelea, es una revancha o una continuación. Para mí, es una continuación. …

«Empezamos a calentar. Estábamos muy secos. Aún intentábamos tantearnos, agarrarnos, golpearnos un poco, sentir la fuerza del otro. Todavía estaba parcialmente en esa sesión de tanteo. Ahora sólo serán dos asaltos de esa sesión de tanteo (antes del combate real).»

Todo lo que Ortega pudo decir al respecto fue «ya veremos», mientras trataba de no adelantarse demasiado.

«En términos de lucha, me gusta tratar de estar más presente», dijo Ortega. «¿Tengo planes? Por supuesto. ¿Los desvelo? No. Me tomo las cosas de una en una, y luego pasamos al siguiente movimiento. Es algo que aprendí hace poco y a lo que me estoy adhiriendo».