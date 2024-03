Minoru Suzuki declara la disolución de Strong Style

El fiero luchador Minoru Suzuki declaró la disolución de la facción «Strong Style«, a la vez que no reaparece con New Japan Pro Wrestling y se mantiene luchando en otras empresas.

Esto fue dado a conocer por el diario deportivo Tokyo Sports, que enfatizó que Suzuki no ha aparecido en ninguna función de la empresa del león en lo que va del año, prefiriendo presentarse en empresas como AJPW, AEW, BZW, Rev Pro, Tenryu Project, MLW y en eventos independiente producidos por Unagi Sayaka y Masato Yoshino.

Tras la disolución de Suzuki Army en 2022, Minoru Suzuki estuvo desempeñándose de forma individual hasta que en marzo de 2023 integró Strong Style con El Desperado y Ren Narita. Éste último traicionó al grupo en noviembre, en el curso de la World Tag League 2023, incorporándose a House of Torture.

Mientras que Narita aboga por el caos con House of Torture y El Desperado acaba de perder el Campeonato de Peso Jr. IWGP, Suzuki analizó estos eventos recientes con una nueva perspectiva, dispuesto a terminar con una agrupación que no se consolidó y esperando que cada uno haga lo suyo.

Sin embargo, en el caso específico de Suzuki, además de disolver la agrupación, él piensa en seguir un camino de libertad. Suzuki ha aparecido en muchas promociones a nivel mundial y a estas alturas de su carrera lo único que busca son desafíos nuevos y diferentes que superar. No se sabe si esta es la despedida definitiva de Minoru Suzuki de NJPW (ya que estaba contemplado para Resurgence). Pero puede ser que tome una opción que se vislumbra interesante y que cada vez más luchadores están considerando como oportunidad de trabajo: la independencia laboral.

En su mensaje vía X donde anunció la disolución de Strong Style se puede leer:

Le devolveré a New Japan el nombre Strong Style que tomé prestado hace un año. Desperado y yo ya no lo necesitamos. Hice nuevos amigos, me divertí mucho y sucedieron muchas cosas… He estado en New Japan Pro Wrestling durante bastante tiempo, pero mi vida de lucha libre profesional todavía está en medio de un viaje. Para ser aún más fuertes… en un viaje de libertad… zarpemos.