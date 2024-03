Thunder Rosa quiere ser parte de rivalidad AEW-CMLL contra Stephanie Vaquer

La colaboración entre el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW) trajo consigo una rivalidad donde elementos de ambas empresas han estado chocando, aunque las mujeres no se han visto incluidas, algo que Thunder Rosa quiere cambiar.

«La Mera Mera», lleva meses alzando la mano para representar a AEW en esta batalla, está ansiosa por recibir la señal para subir al ring y enfrentar a Stephanie Vaquer, cumpliendo así su sueño de luchar en la prestigiosa Arena México.

«Estoy esperando que me digan cuándo. Desde noviembre, antes del anuncio de la colaboración entre CMLL y AEW , he estado insistiendo a Stephanie Vaquer para que se concrete este enfrentamiento. Siempre que veo la oportunidad, se lo hago saber. Fui una de las primeras en unirme a Forbidden Door , y seguiré ahí«, comentó para ESTO .

La luchadora originaria de Tijuana destacó los beneficios de la alianza entre las dos compañías, señalando que la diversidad de estilos aporta un aprendizaje invaluable para todos los involucrados.

Thunder Rosa espera tener la oportunidad de enfrentar a Stephanie Vaquer y otras Amazonas del CMLL; pero también recordó a Dark Angel, quien aunque no es mexicana, sí dejó una enorme huella en el país y ahora como entrenadora de AEW le ha enseñado mucho.

«La persona que más me motivó es Sarah Stock, ella ahora es mi coach. Sería seguir sus pasos, me encanta estar con ella, que me dé nuevas ideas y consejos de cómo puedo ser exitosa en México. Estamos esperando que se me dé la oportunidad«, explicó.