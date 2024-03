Así quiere ser recordado Sting

No tiene nada que demostrar, pero tampoco nada que perder. Por ello, Sting pretende dejarnos un «banger» como último combate de su carrera, cuando el domingo en AEW Revolution 2024 defienda el título mundial de duplas de la empresa, acompañado de Darby Allin, ante The Young Bucks.

Un punto final a una carrera antológica, canalizadora de la historia de la industria estadounidense de los últimos 40 años. Sin embargo, no es ese aspecto con el que Darby Allin se queda a la hora de determinar el legado de Sting, como expuso en un emotivo artículo reciente.

Antes de que llegue Revolution, Sting está concediendo multitud de entrevistas a diversos medios, y la más reciente, a Bleacher Report, nos deja un extracto digno de recoger.

Ante la pregunta de cómo quiere ser recordado, Steve Borden toma la palabra y por un momento, Sting pasa a segundo plano.

«La respuesta es Jesucristo. Quiero que todo el mundo sepa, ‘Sí, fue uno de aquellos creyentes en Jesucristo’ . O, ‘Fue un verdadero cristiano’. ‘Fue un auténtico cristiano’. Crean o no en Dios, me gustaría ser recordado así.

Don't miss #TheIcon @sting’s final match this Sunday at #AEWRevolution LIVE on PPV from the historic @gbocoliseum



💻 https://t.co/Bc4ZSSw3Da pic.twitter.com/Atnqo6bSal