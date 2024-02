Chris Jericho derrota a Atlantis Jr. en mano a mano

Chris Jericho recordó sus inicios en la lucha libre mexicana en AEW Dynamite, pues enfrentó al hijo de un luchador con el que compartió ring en el CMLL: Atlantis Jr.

El Corazón de León pidió enfrentar al Príncipe de la Atlántida, pese al respeto que le tiene a Atlantis Sr., pero asegurando que es momento de que sepa como se hacen las cosas en AEW.

Joined by his father and mentor of Chris Jericho, Atlantis Jr. is ready to make his father proud!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!#AtlantisJr | @Atlantis_CMLL | @IAmJericho pic.twitter.com/JCjQu2KyHs

— All Elite Wrestling (@AEW) February 29, 2024