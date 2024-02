Dynasty, el nuevo PPV de AEW que podría debutar en abril

En las últimas horas, se ha revelado algo bastante interesante. Según reportó Sean Ross Sapp de Fightful Select, existe la gran posibilidad de que AEW esté lanzando un nuevo evento de PPV este año. Así lo pudieron saber luego de conocer que la empresa ha realizado el registro de marca del término Dynasty, el cual está ligado a un show especial o a un evento de PPV.

Esto, sin duda alguna, es bastante interesante, pues AEW nunca ha realizado un evento de PPV en el mes de abril, que es generalmente cuando WWE realiza WrestleMania. Por otra parte, es interesante que sea en el mes de abril, dado que el PPV más grande de AEW, el cual es Revolution, se realizará en el mes de marzo. Esto es lo que señala Fightful:

► Dynasty podría ser el nuevo PPV de AEW

«Una marca registrada reciente de AEW ha generado especulaciones sobre de qué se trata. La semana pasada, Fightful informó que AEW presentó una reclamación de marca registrada para Dynasty. Desde entonces, hemos sabido a través de fuentes de Warner Bros. Discovery que la marca registrada está relacionada con un evento de pago por ver o un espectáculo especial, dirigido para la primavera.

«La palabra dentro de All Elite Wrestling que hemos escuchado es que podría ser un evento de abril. AEW nunca ha realizado un evento de PPV en abril en la historia de la compañía. Hasta ahora, no se han anunciado eventos de AEW después del 3 de abril en Worcester, hasta el inicio de la gira por Canadá de la compañía el 1 de mayo. No hemos aprendido la ubicación potencial para el evento, solo que dentro de WBD hay un espectáculo en abril».