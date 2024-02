Matt Riddle revela por qué falló pruebas antidrogas en WWE

La ex Superestrella WWE y expeleador de MMA con UFC, Matt Riddle, estuvo recientemente en el video podcast The MMA Hour de Ariel Helwani, y allí habló acerca de su despido de WWE. El luchador se sinceró y aceptó que, tal como se rumoraba, había dado positivo por cocaína en las pruebas antidrogas que falló y que lo llevaron a ser suspendido por 30 y 60 días, respectivamente.

Luego, Riddle fue despedido de WWE, presumiblemente, después de un incidente en el aeropuerto JFK. el pasado 9 de septiembre de 2023, en donde armó un caos. Riddle reveló que falló tres pruebas antidrogas, pero que le perdonaron una. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Matt Riddle se sincera acerca de las dos pruebas antidrogas que falló en WWE

«Siento que ser despedido de WWE ocurrió en el momento justo. No estoy diciendo que no vaya a regresar, ni que vaya a regresar, no hay discusión al respecto, pero al mismo tiempo, acabo de tener otro hijo, el pequeño Matthew, y con el calendario de WWE, es mucho, es una gran agenda de trabajo.

«Creo que hubo múltiples factores que jugaron en mi partida. Además, como dije, fallé un par de pruebas de drogas, ¿sabes? Para mí, al menos, las señales estaban claras. Soy muy bueno en el ring, soy entretenido, pero al mismo tiempo, especialmente con WWE y cómo quieren ser percibidos, no creo que encajara bien, al menos en ese momento.

«Puedes fumar marihuana. Fui al club de striptease y consumí cocaína un par de veces y fallé una prueba de drogas por eso. Eso fue para todas ellas, fue cocaína cada vez, pero honestamente, fueron solo noches aleatorias.

«WWE te hace pruebas de forma aleatoria, digamos cualquier semana, pero a veces te hacen pruebas al final de un mes y al principio de otro mes. Así que hubo una semana en la que fallé de golpe. Obtuve dos pruebas de una vez, así que creo que por eso fueron un poco más indulgentes conmigo.

«Hubo una semana en la que me atraparon, no supe que había fallado en la segunda y para cuando fallé en la primera, me dieron dos pruebas a la vez. Creo que por eso fueron un poco más flexibles. «Te probamos seguidito y fallaste ambas veces», les dije: «Les voy a demostrar, no habrá más problemas, pruébenme las próximas diez semanas.

«Hice eso, todo bien, no fallé ninguna prueba. Cuando pensé que ya estaba tranquilo, salí, me divertí un poco, y me cayeron con una prueba sorpresa en mi casa, la fallé, y poco después de eso, me mandaron a rehabilitación.

«No, no hicieron ninguno de los delitos público. Querían mantenerlo en secreto y me castigaron multándome. Fui al club de striptease y consumí cocaína un par de veces y fallé la prueba de drogas. Bueno, eso fue para todas ellas, fue cocaína cada vez.

«Honestamente, para mí, y probablemente solo por mi experiencia con UFC, pensé que iba a ser despedido hace mucho tiempo solo porque, no sé. Me despidieron de UFC. Estaba en una racha de cuatro victorias consecutivas y luego me despidieron. Así que después de eso, siendo sincero, solo pienso que me van a despedir cualquier día porque nunca se sabe. Algunos chicos no, algunos sí.

«Así es como siempre lo jugué. Y luego, después de ir a rehabilitación y esas cosas, y salí, ni siquiera pensé que me iban a traer de vuelta. Era la temporada de WrestleMania. No estuve en Mania. Y muchas veces hacen los recortes de presupuesto justo después de eso, así que pensé, ‘¿Crees que ya es hora de la guillotina?’ Y eso no pasó.

«Luego la fusión con TKO y luego mis travesuras, simplemente actuando como un tonto la mitad del tiempo, no ayudaron las cosas. Pero al mismo tiempo, como dije, creo que fue lo mejor para todos. Honestamente, el día que me despidieron, recuerdo, y no quiero decir esto de manera mala, no es como una maldad, no es un ataque a la WWE, pero probablemente fue uno de los mayores alivios que he tenido en mucho tiempo porque durante los últimos siete años, estuve bajo contrato con ellos, trabajando muy duro, y antes de eso, trabajaba realmente duro para llegar allí.

«No tomé unas vacaciones como te dan vacaciones, pero siempre me aseguré de no faltar al trabajo y no tomé unas vacaciones en como siete años. Wow. Creo que mis vacaciones fueron mi tiempo en rehabilitación. Si sumaras todas mis semanas durante los siete años, probablemente la cantidad de tiempo que pasé allí fue mi tiempo de vacaciones que gané a lo largo de estos años.»