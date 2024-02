AEW DYNAMITE 28 DE FEBRERO 2024 .— Después de casi cuatro décadas de carrera profesional, el ícono Sting dirá adiós a los cuadriláteros el domingo próximo en Revolution, y lo hará defendiendo, al lado de Darby Allin, el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Matthew Jackson y Nicholas Jackson, los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW. Antes de eso, lo veremos este miércoles en el que será el último Dynamite de Sting, el cual estará, sin duda alguna, lleno de sorpresas y una gran carga emotiva. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Propst Arena, en el Von Braun Center, en Huntsville, Alabama.

Como preámbulo a Revolution, ha sido programada una lucha de tercias en la cual Eddie Kingston hará equipo con FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) para enfrentar al Blackpool Combat Club (Bryan Danielson, Jon Moxley y Claudio Castagnoli).

Además, el asesino aéreo, Will Ospreay, se presentará por primera vez en AEW como miembro de elenco de la empresa.

AEW Revolution 28 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► El show empezó con «Hangman» Adam Page, con muleta en mano derecha, hablando de su situación de cara a Revolution 2024, pues este fin de semana es el PPV, en donde está programado para luchar ante Swerve Strickland y Samoa Joe, por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, que ostenta este último.

► Hangman Page anunció que no podrá luchar en Revolution este domingo en Revolution, debido a su lesión. Swerve Strickland y Samoa Joe aparecieron, uno después del otro. Swerve le gritó a Joe que ahora era más fácil para hacer historia, pues lo iba a vencer en mano a mano.

► Y Hangman Adam Page atacó brutalmente a Swerve Strickland, lo dejó noqueado tras romperle la muleta encima. Es decir, nunca estuvo lesionado el Hangman y sí habrá triple amenaza este domingo en Revolution 2024. Tremendo engaño de Page.

Swerve may have taken his eyes off of Hangman a bit too early… Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!#HangmanAdamPage | @SwerveConfident | @SamoaJoe pic.twitter.com/1kHbEQjxzd — All Elite Wrestling (@AEW) February 29, 2024

AEW DYNAMITE 28 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El último Dynamite de Sting ►1- Eddie Kingston, Cash Wheeler y Dax Harwood vs. Bryan Danielson, Jon Moxley y Claudio Castagnoli Eddie Kingston es el Campeón Triple Corona AEW, y ha estado defendiendo su título con éxito tanto en AEW como en NJPW. Se le ha visto muy bien en el ring. Ahora, viene a ayudar a FTR, que hace unas semanas, fueron víctimas de la frustración de Jon Moxley, quien les dio una paliza tras vencerlos en un combate, enojado porque la semana pasada a ese combate, había sido castigado por Místico, Máscara Dorada, Hechicero y Volador Jr., luchadores del CMLL, luego de que se burlara de ellos tras vencer a Jeff Hardy. Además, el sábado, Danielson pateó a Jum Akiyama en las zonas nobles luego de vencerlo en su lucha en Collision. Esto, porque el veterano japonés lo abofeteó por mostrarle el dedo medio a Kingston, quien estaba en la mesa de comentaristas, algo que ha sido frecuente este mes. La lucha comenzó con Kingston enfrentándose a Danielson mientras la multitud vitoreaba a Kingston, lo que llevó a Bryan a dar relevo a Castagnoli, quien atacío en el esquinero a su rival, hasta que este le dio una patadota en la cara. Kingston luego le hizo un supléx exploder a Danielson y Moxley se metió para darle puñetazos al monarca de triple corona. Castagnoli luego le hizo su heliócóptero giant swing. Luego, los seis hombres se dieron puñetazos en el ring. FTR atacó con un Shatter Machine a Castagnoli. Después de un intercambio frenético de golpes entre los seis luchadores, BCC toma el control con una paliza a sus oponentes de Revolution. Danielson intenta hacer rendir a Kingston con un rear naked choke, pero Eddie se negaba a rendirse. Kingston, FTR y Danielson logran enviar a BCC contra las esquinas del ring. Después de una serie de movimientos, Danielson logró la victoria sobre Kingston. El Final Triángulo a la cabeza de Bryan Danielson para Eddie Kingston. Valoración 9.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tremendo luchón.

Los fans corearon varias veces '¡Esto es asombroso!' Contras Nada negativo para decir.



Is this a preview of Eddie Kingston vs Bryan Danielson THIS SUNDAY at #AEWRevolution?! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@BryanDanielson | #EddieKingston pic.twitter.com/CgW5226oJL — All Elite Wrestling (@AEW) February 29, 2024

► Se mostró un video de Chris Jericho como Corazón de León luchando ante Atlantis y haciendo equipo con él en el CMLL, hace ya muchos años. Luego, Renée Paquette lo entrevistó tras bambalinas.

► Chris Jericho le dijo, en español, a Atlantis Jr.: «Atlantis, esta noche, ¡nunca la olvidarás! Porque El Ocho te dará ¡una paliza!»

Before his match tonight on #AEW Dynamite, "Corazón de León" Chris Jericho shares his history with the legendary Atlantis family. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@IAmJericho pic.twitter.com/ALgJ079xun — All Elite Wrestling (@AEW) February 29, 2024

► Tony Schiavone presentó a Will Ospreay, quien está muy emocionado de haber cumplido con sus obligaciones contractuales restantes, y ahora, ya está oficialmente en el elenco de luchadores de AEW. «Estoy listo para luchar».

► Don Callis, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita aparecieron. Y se hizo oficial: Will Ospreay luchará ante Konosuke Takeshita este domingo en Revolution. La Familia de Don Callis reunida, y Callis dijo que no importaba quién ganara, pues iban a hacer historia, y la Don Callis Family iba a salir ganadora de Revoution: «Competencia amistosa». ¿Seguro?

AEW DYNAMITE 28 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El último Dynamite de Sting ►2- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL AEW: Orange Cassidy vs. Nick Wayne Nick Wayne no ha tenido mucha relevancia en AEW, más allá de ser el secuaz de Christian Cage en The Patriarchy. Pero, se encuentra con este reto abierto de Orange Cassidy, quien aunque ya le dijo a Roderick Strong que iba a defender el título ante él en el PPV Revolution 2024 este 3 de marzo, se la pasó defendiendo el título para demostrar que era el mejor. La realidad es que la rivalidad con Strong se estuvo enfriando en este mes. Kris Statlander lleva meses diciendo que va a recuperar el Campeonato Femenil TBS, pero no ha podido lograrlo. Este año solo ha tenido 4 luchas en AEW, y esta es su quinto combate y su segundo a nivel individual. Skye Blue también es un potencial talento, un diamante en bruto, pero son pocas las oportunidades que les da Tony Khan a estas mujeres, más allá de algunas luchas cada que se acuerda. La lucha comenzó con un intercambio rápido de movimientos, con Wayne tomando la delantera sobre el campeón después de enviar a Cassidy fuera del ring. Wayne sorprendió con un moonsault que impactó fuertemente al campeón, recibiendo elogios de Cage. La acción regresó al ring mientras Cassidy luchaba contra su retador, con Cage interviniendo brevemente antes de ser expulsado junto a The Patriarchy. Wayne mantuvo el control del combate, desgastando al campeón. Wayne se burló de Cassidy con patadas débiles, pero recibió un poderoso raquetazo en la cara por parte del campeón. Wayne logró evitar un Orange Punch con un supléx, pero Cassidy lo sorprendió con un Beach Break para otra cuenta de dos. The Undisputed Kingdom aparecieron entre la multitud y atacaron con un supléx a Cassidy. Rocky Romero y Trent Beretta salieron corriendo para ayudar a su amigo e igualar las cargas. Cuando Wayne quería rematar a Cassidy, Daniel García lo distrajo y Cassidy aprovechó para vencer. El Final Orange Punch de Orange Cassidy Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nick Wayle lució bien, poco a poco hay que irlo soltando.

Gran desempeño de Orange Cassidy, tremendo gladiador. Contras Nada negativo para destacar.



Orange Cassidy fight's through the pain in his match against Nick Wayne! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@OrangeCassidy | @thenickwayne pic.twitter.com/KcMGURjGYp — All Elite Wrestling (@AEW) February 29, 2024

AEW DYNAMITE 28 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El último Dynamite de Sting ►3- Kris Statlander vs. Skye Blue La campana sonó y la primera en atacar fue Skye, pero Kris la repelió, enviando a Blue a la esquina para algunos golpes fuertes. Skye derribó a Statlander, pero esta la sorprendió con una rodada a espaldas y la cuenta llegó a dos. Skye luego evitó una bala de cañón en el esquinero y sacó del ring a Kris. Blue se lanzó, pero Kris la tomó en el aire, la elevó con un press militar y la arrojó contra los fans de primera fila de ringside. Durante comerciales, Skye logró controlar lentamente el combate, aunque la potencia de Statlander volvió a jugar a su favor. Más adelante, Statlander atacó con un supléx alemán a Blue. Julia Hart apareció para revisar a Skye y mirar amenazante a Statlander. Pero Willow Nightingale golpeó a Hart, y Skye aprovechó el caos para atacar a Statlander. Stokely ofreció a Kris una cadena para atacar a Skye, pero ella se negó... y mientras el réferi reprendía a Hathaway, , Julia Hart corrió para golpear a Statlander en la cabeza con el Campeonato Femenil TBS. kye aprovechó esto para rematar a su rival, hacer el toque de espaldas y llevarse la victoria. El Final Code Blue de Skye Blue. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha femenil larga, de varios minutos, muy interesante.

Contras No hay nada que se considere negativo, lucieron bien en el ring.



AEW DYNAMITE 28 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El último Dynamite de Sting ►4- Chris Jericho vs. Atlantis Jr. Atlantis Jr., hijo de la gran figura de la lucha libre profesional mexicana, Atlantis, quien hace presencia en el cuadrilátero de AEW por primera vez, aunque no luchando, sino acompañando a su hijo, que debutó en abril de 2018 bajo el nombre de Tiburón. Y no fue hasta que debutó en NJPW, en enero de 2019, durante la FantasticaManía, que utilizo el nombre de Atlantis Jr., después de demostrar que sí tenía madera ya nadando en el océano como Tiburón, demostrando que sí podía ser el luchador profesional que llevara el nombre de su padre. Ese 11 de enero, Atlantis y Atlantis Jr. cayeron ante Okumura y Sansón. Eso sí, no es el debut de Atlantis Jr. en Estados Unidos, pues ya había luchado con empresas independientes como LLT, RGR y Six Brothers Lucha Libre, además, de aparecer en NJPW Strong. Entre 1993 y 1995, Chris Jericho compartió el ring con Atlantis en 37 oportunidades en varios lugares de México, fueron tanto compañeros como rivales. Atlantis Jr. es el Campeón Mundial Histórico de Peso Semicompleto NWA, título que lleva en su cintura más de 384 días. La campana sonó, Atlantis Jr. le extendió la mano a Jericho, pero el canadiense le piqueteó los ojos y empezó a darle puñetazos. Con patadas, Atlantis Jr. se liberó y atacó a Jericho con una enzuigiri a la cabeza y una plancha cruzada al estilo de Mil Máscaras. Jericho intentó quitarle la máscara a Atlantis Jr., luego la réferi Aubrey Edwars le ayudó a amarrarla de nuevo, y Atlantis ahorcó con ayuda de su toalla y de las cuerdas al Corazón de León. Atlantis Jr. le cayó con tope suicida y le rompió la cabeza al lanzarlo con una catapulta contra el poste del esquinero. Atlantis Jr. levantó a Chris Jericho, pero este en el aire logró hacerle una corbata y mandó a Atlantis Jr. de cabeza contra las escaleras metálicas que este había preparado y donde quería darle un bombazo a Jericho. Con un Frog Splash, Atlantis Jr. casi gana la lucha, pero el enganche para el toque de espaldas no fue el más ortodoxo. Luego, hubo un brutal intercambio de machetazos al pecho, muy sonoros de parte y parte. Atlantis Jr. enganchó del brazo a Jericho y lo mandó a volar desde el esquinero, la cuenta llegó solo a dos. Desde el esquinero, Jericho casi mata a Atlantis Jr. con un bulldog, se golpeó fuerte de cabeza contra la lona, pero pudo reaccionar y evitar la derrota. Con un buen Tope con Giro, Atlantis Jr. castigó a Jericho, pero este también quedó tendido en el suelo de ringside. El respetable público coreo '¡Esto es Asombroso!' Con una corbata, Jericho mandó a volar a Atlantis Jr., este le hizo La Atlántida de su padre, pero no pudo hacer rendir a Jericho. Jericho contraatacó con una de sus movidas de rendición. El enmascarado no pudo tocar las sogas y liberarse del castigo, por lo que su padre, Atlantis, tiró la toalla y se rindió por su hijo, Atlantis Jr. El Final Walls of Jericho de Chris Jericho para Atlantis Jr. Valoración 8.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Atlantis Jr. no se achicó y dio nu buen espectáculo. Felicitaciones. Además, interesante lo de tirar la toalla, que no se ve mucho en Estados Unidos.

Chris Jericho sigue demostrando que es uno de los mejores luchadores del mundo. Contras Nada negativo para resaltar.

► Tras la contienda, Atlantis Jr. y Atlantis mostraron su respeto hacia Chris Jericho y este hizo lo propio. Los fans aplaudieron a los tres.

► Nicholas y Matthew Jackson, los Young Bucks, aparecieron con bate blanco en mano cada uno. Se metieron al vestidor de Sting, pero este no estaba y había una gran cantidad de bates negros colgados del techo. Sting jugando sus últimos juegos mentales a sus últimos oponentes.

► En ringside habían unos fans con máscara de Sting. Nicholas desenmascaraó a uno, y otro de esos fans se quitó la ma´scara y resultó ser Darby Allin, quien sorprendió con puñetazos al os hermanos Jackson hasta que la desventaja llegó.

► Darby Allin fue golpeado brutalmente por Nicholas y Matthew. Lo remataron con rodillazos a la cabeza, el EVP Trigger. Sting no aparecía en estep unto y le dieron varios batazos.

► Los Jackson llamaron a alguien, y apareció el Nature Boy Ric Flair, mientras los Young Bucks seguían castigando a Darby Allin.

► Ric Flair tomó el bate para darel a Darby Allin… Pero piqueteó los ojos de Matthew y le dio puñetazos a Nick. Sin embargo, Nick le dio un golpe bajo a Ric Flair y Matthew estranguló a Ric Flair con ayuda de las sogas.

► Una fuerte paliza de los Young Bucks a Ric Flair. Los fans abuchearon con todo… ¡Hasta que, por fin, apareció Sting!

► Bueno, solo su música y su Titantron. Los Young Bucks con bates se fueron a buscarlo a la rampa… ¡Pero Sting descendió desde lo alto, desde los cielos, desde el techo de la arena! Los fans enloquecieron.

► Sting cogió a batazos a los Younjg Bucks y Darby Allin los remató con Coffin Drop. Luego, Sting le decidó a Ric Flair el Scropio Death Drop con el que atacó a Nicholas Jackson. Así terminó el último Dynamite de la historia con El Ícono Sting como luchador activo.