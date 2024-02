Orange Cassidy retiene ante Nick Wayne, pero es atacado

Una vez más, Orange Cassidy puso en juego el Campeonato Internacional, lanzando como ya es costumbre un reto abierto, esperando a un nuevo retador.

Quien contestó fue Nick Wayne, pero estuvo acompañado de Christian y Killswitch, lo que sin duda puso en alerta a Cassidy, pues en cualquier momento podrían ser factor en el combate.

La lucha comenzó a ras de lona, pero pronto comenzó a subir de nivel, con Wayne atando rápidamente a su rival, golpeando sorpresivamente a Orange.

Orange Cassidy fight’s through the pain in his match against Nick Wayne!

