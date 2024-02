Adam Page engaña a Swerve Strickland rumbo a Revolution

Adam Page resultó lesionado en su último combate la semana pasada y no podrá estar en el combate por el Campeonato AEW, aunque las cosas dieron un giro inesperado.

El «Cowboy» apareció al inicio de Dynamite informando que no podrá ser parte del combate donde estaría retando el cetro junto a Swerve Strickland contra Samoa Joe en Revolution.

En ese momento el polémico luchador salió para hablar con Hagman, asegurando que no se esperaba que eso sucediera, pero como fuera, él sería Campeón.

Samoa Joe aseguró que sea uno o dos, de todos modos él retendría el título. El campeón y Strickland se hicieron de palabras, sin embargo, Page sorprendió al atacar con la muleta a Swerve.

Page dejó en claro que no estaba lesionado y que está listo para hacer lo que sea para ser campeón.

We… we never expected this from Hangman Adam Page

Never#AEWDynamite pic.twitter.com/xhmvsys4Lk

— AEW on TV (@AEWonTV) February 29, 2024