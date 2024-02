El legado de Sting, según Darby Allin

Entre todos los implicados este próximo domingo en el último combate de Sting, Darby Allin será el que mayor beneficio reciba por ser parte de un acontecimiento tan relevante para AEW y toda la industria luchística.

Y como agradecimiento, Allin viene avisando de que veremos algo muy especial, donde no dudará en jugarse el tipo en pos de que Sting se despida a lo grande, como expuso bajo reciente charla con Battleground Podcast.

«Me asusta. Es su último combate, no hay nada que perder. Creo que alguien podría acabar en el hospital. Será una pelea salvaje. Sé que nada me detendrá a la hora de asegurarme de que sea uno de los combates más memorables que ha tenido. La gente siempre lo va a recordar. Mi objetivo es asegurarme de que la carrera de este hombre termina con el respeto que merece. Si tengo que sacrificarme, se hará un sacrificio.